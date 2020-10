Dobovčani in Ptujčani še naprej popolni v 1. SFL

V Kobaridu so se veselili Ptujčani, ki so ves čas narekovali ritem. Po izenačenju domačinov pri 2:2 v 27. minuti sta zmago gostov z goloma priborila Boruta Ručna in Rok Rednak.

Novo suvereno zmago je vknjižil Dobovec, ki je bil z 10:0 boljši od KMN Tomaž Šic Bar. S štirimi zadetki se je v domači vrsti izkazal Vedran Matošević, ki se je s zavihtel na prvo mesto lestvice strelcev. Med strelce se je vpisal tudi vratar Damir Puškar, ki je dosegel svoj tretji gol v 1. SFL v tem desetletju.

Na preostalih tekmah je bila Litija s 5:3 boljša od Sevnice. Dva gola za Litijo je dosegel Matej Fideršek, zmago pa je po znižanju Sevnice v zadnji minuti potrdil Denis Totoškovič.

V Velikih Laščah so Vrhničani prišli do prve letošnje zmage v gosteh, s 3:1 so bili boljši od Dobrepolja. Na Škofijah pa so se domačini po vodstvu s 4:1 v 29. minuti na koncu morali sprijazniti z remijem proti moštvu ŠD Mlinše.

1. SFL, 5. krog:

Oplast Kobarid - Hiša daril Ptuj 2:4

(0:1)0:1 Ručna (11.), 1:1 Bešter (22.), 1:2 Klinc (25.), 2:2 Mohorič Marko (27.), 2:3 Ručna (39.), 2:4 Rednak (40.)

Litija - Sevnica 5:3 (2:0)

1:0 Fideršek (1.), 2:0 Lennon (18.), 3:0 Arnon (24.), 3:1 Homšek (32.), 3:2 Martič (35.), 4:2 Fideršek (36.), 4:3 Kneževič (40.), 5:3 Totošković (40.)

Dobrepolje - Siliko Vrhnika 1:3 (0:2)

0:1 Končan B. (4.); 0:2 Končan A. (9.); 1:2 Škulj (29.); 1:3 Ciuha (30.)

Dobovec - Tomaž Šic Bar 10:0 (3:0)

1:0 Matošević (4.), 2:0 Matošević (11.), 3:0 Turk (16.), 4:0 Novak (31.), 5:0 Matošević (31.), 6:0 Novak (34.), 7:0 Puškar (35.), 8:0 Turk (37.), 9:0 Turk (37.), 10:0 Kotnik U. (38.)

Bronx Škofije - Mlinše 4:4 (0:1)

0:1 Lipovšek (18./6m), 1:1 Kolar (22.), 2:1 Zajc (23.), 3:1 Zajc (27.), 4:1 Đurić (29.), 4:2 Lipovšek (35.), 4:3 Gorišek (36.), 4:4 Lipovšek (38.).