Hotić izbral BiH, Prosinečki ga je povabil v Zenico

Nogometaš Maribora Dino Hotić bo, kot vse kaže, reprezentančno kariero nadaljeval v dresu Bosne in Hercegovine. Potem ko je 24-letni vezist igral za tako rekoč vse mlajše selekcije Slovenije, je zaprosil za menjavo "športnega" državljanstva. Mednarodna nogometna zveza jo je potrdila, selektor BiH Robert Prosinečki pa je Hotića že povabil na zbor.

Kot so danes objavili pri nogometni zvezi Bosne in Hercegovine, je potrditvi Fife o spremembi državljanstva sledil takojšen poziv Roberta Prosinečkega, naj se Dino Hotić pridruži ekipi na pripravah za kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 proti Finski in Grčiji. Zbor reprezentance bo danes v Zenici, prvi trening pa ob 18. uri, na njem pa pričakujejo tudi Hotića.

Imamo novega reprezentanta: Dino Hotić na novi poti.

Prvič na seznamu članske izbrane vrste Bosne in Hercegovine. Novim reprezentančnim soigralcem se bo pridružil na zboru v torek in bo med kandidati za nastop v dvobojih s Finsko ter Grčijo.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/3InJk7V2fx — NK Maribor (@nkmaribor) October 7, 2019

BiH zaostaja za Italijo, Finsko in Armenijo

Ljubljančan bosanskih korenin spada med najboljše nogometaše v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida Hotić se je uveljavil kot eden najboljših igralcev slovenskega prvaka Maribora, pogosto je deležen pohval zaradi svojih asistenc in strelov z razdalje. Zanimanje je vzbudil tudi pri selektorju Slovenije Matjažu Keku, ki ga je na začetku leta povabil na neuradno tekmo B-selekcije proti kitajski selekciji do 25 let.

Pred dnevi pa je ob predstavitvi slovenskega seznama za tekmi s Severno Makedonijo in Avstrijo Kek Hotićevo namero o igranju za BiH pospremil z besedami: "To je odločitev vsakega posameznika. Hotića sem poklical tudi za tisto akcijo v Španiji, kjer je tudi igral. Zgodba A-reprezentance ni od danes do jutri, ampak je tu sistem. Igralec pa je zanimiv tudi zame."

BiH v kvalifikacijah za EP 2020 igra v skupini J, kjer je po šestih tekmah na četrtem mestu s sedmimi točkami, vodi Italija (18) pred Finsko (12) in Armenijo (9), zadnji mesti pa zasedata Grčija (5) in Lihtenštajn (1).