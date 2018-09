Diego Maradona v mamilarskem velemestu povzročil norišnico #video

Legendarni nekdanji argentinski nogometaš, kontroverzni Diego Armando Maradona, ki je pred leti pozornost vzbujal tudi z odvisnostjo od mamil, je prispel v mehiško mesto Culiacan, kjer bo treniral tamkajšnjega drugoligaša, klub Dorados. V velemestu, ki slovi po produkciji drog in tudi ogromnem številu odvisnikov, so ga pričakali z navdušenjem.

Poleti je pozornost zbujal z neprimernim vedenjem na štadionih v Rusiji, kjer je na svetovnem prvenstvu s tribun neuspešno spodbujal argentinske nogometaše, potem je bil nekaj časa v Dinamu Brestu, kjer naj bi postal predsednik tamkajšnjega prvoligaša, za katerega igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Željko Filipović, zdaj pa je prispel na kraj svoje največje sreče.

Diego Armando Maradona bo po novem namreč delal v Mehiki, kjer je leta 1986 zablestel na svetovnem prvenstvu in Argentince popeljal do njihovega zadnjega naslova svetovnega prvaka. Usedel se je na klop tamkajšnjega mladega, komaj 15 let starega kluba Dorados, ki je do zdaj le eno leto igral v prvi mehiški ligi, trenutno pa je drugoligaš, a ima po šestih odigranih prvenstvenih tekmah le tri točke in je šele na 13. mestu.

Diego Maradona je ob prihodu v Mehiko povzročil pravcato norišnico med navijači. Foto: Reuters

Danes 57-letni nekoč najboljši nogometaš na svetu, ki se na svoji trenerski poti še zdaleč ni izkazal, je prišel v nov klub. Ta deluje v mestu, ki slovi po mamilih, kar je v njegovem primeru zelo pomenljivo. Ob prihodu je v mestu povzročil divji odziv, na predstavitveni novinarski konferenci pa spregovoril tudi o svoji odvisnosti od kokaina in nogometaše posvaril, naj se učijo iz njegovih napak.

"Bolan sem bil 15 let, ampak danes si resnično želim videti sonce in ponoči spati. Dolgo nisem spal. Niti vedel nisem, kaj je blazina. Svojim igralcem želim pojasniti, da sem se, ko sem jemal droge, pomikal nazaj. Nogometaši pa se morajo premikati naprej," je povedal Maradona in obljubil, da je v mesto prišel delat.

Diego Maradona v Culiacanu:

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters