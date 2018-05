Med derbijem zasegli pirotehniko in izdali več plačilnih nalogov

Sobotni nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo na stadionu Ljudski vrt v Mariboru je policistom prinesel kar nekaj dela. Med drugim so obravnavali več posameznikov, ki niso upoštevali njihovih navodil ali navodil varnostnikov, zasegli so tudi večje število pirotehnike in obravnavali en rop, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Še pred tekmo so policisti na južni tribuni Ljudskega vrta našli skritih 55 bakel in štiri fontane, tri bakle pa so našli tudi pri enem od obiskovalcev. Ker so navijači med tekmo prižgali večje število bakel, bodo organizatorju tudi izdali odločbe o prekršku.

Med samo tekmo so obravnavali dva navijača, ki sta se nedostojno vedla do policistov oziroma varnostnikov in nista upoštevala njihovih ukazov. Zoper enega so uporabili plinski razpršilec, drugega pa so pridržali. Obema so izdali tudi plačilni nalog. Te so izdali še desetim drugim obiskovalcem, ki so preskočili ograjo ali niso upoštevali navodil varnostnikov in policistov.

Rop

Med tekmo so obravnavali tudi rop. Po doslej zbranih podatkih naj bi trije neznanci okoli 20.50 na Smetanovi ulici v Mariboru izza hrbta pristopili do 24-letnega Blejca. Eden od njih naj bi ga z grožnjami prisilil, da mu je izročil denarnico in telefon. S tem ga je oškodoval za 200 evrov, so sporočili s PU Maribor.