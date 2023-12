Denis Pintol še tri leta pri Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je podaljšal pogodbo s 23-letnim vratarjem Denisom Pintolom. Kot so zapisali na klubski spletni strani, je Pintol podaljšal za tri leta.

Za Olimpijo je Pintol doslej branil na 25 tekmah, na desetih je ostal nepremagan. V tej sezoni je prvo priložnost dočakal na domači tekmi proti Radomljam, ko je poškodbo rame staknil prvi čuvaj mreže Matevž Vidovšek. Med 26. oktobrom in 30. novembrom je bil Pintol nepremagan 591 minut.

"Zelo sem vesel, da bom tudi v prihodnje del Olimpije. Tukaj se počutim odlično, redno napredujem. Evropska izkušnja mi prav tako veliko pomeni. Dodaten razlog za veselje vsekakor predstavlja dejstvo, da sem že v zimskem času uredil status s pogodbo, ki bi se iztekla s koncem sezone. Zaradi tega lahko v drugem delu prvenstva razmišljam zgolj o nogometu. Verjamem, da bomo spomladi še dodatno dvignili formo in se vse do konca borili za dvojno krono," je dejal Pintol.

Športni direktor Goran Boromisa pa je poudaril, da je Pintol v domači ligi in evropskem tekmovanju dokazal, česa je sposoben. "V gol je stopil v zahtevnem trenutku, toda izkazal se je. Fant lahko ob vsem tem še napreduje. Ima velik potencial in zaradi tega smo se tudi odločili za podaljšanje pogodbe. Zasluži si naše zaupanje. Zelo pomembno je, da smo to vprašanje rešili že sedaj."

Olimpija, ki je že končala igranje v konferenčni ligi, je po jesenskem delu Prve lige Telemach na drugem mestu z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Celjem.