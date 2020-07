Dallas zaradi 10 pozitivnih igralcev ne bo nadaljeval sezone

Nogometaši Dallasa so dva dni pred napovedano vrnitvijo odpovedali nadaljevanje sezone v ameriški ligi MLS, potem ko je bilo kar 11 članov kluba pozitivnih na covid-19, so sporočili iz vodstva lige. Sezona bi se po koronavirusnem premoru morala nadaljevati v sredo.

V izjavi za javnost je liga MLS zapisala, da je bilo deset nogometašev Dallasa ter en član tehničnega osebja pozitivnih na novi koronavirus, zato so klub izključili iz nadaljevanja sezone. Klub je odločitev sprejel in odpovedal nadaljevanje lige.

Med najbolj znanimi nogometaši Dallasa sta Švicar Reto Ziegler, nekdanji član Tottenhama, Juventusa in Sampdorie, ter Argentinec Franco Jara, ki je nosil tudi dres Benfice in Olympiakosa.

Testiranje vseh članov ekip, igralcev, članov strokovnih štabov, zaposlenih in sodnikov je del zdravstvenega protokola, ki so ga sprejeli pred nadaljevanjem sezone.

Navijači Dallasa še nekaj časa ne bodo mogli spremljati nogometašev na delu. Foto: Guliver/Getty Images

Člani Dallasa, ekipe iz zvezne države Teksas, ene od najbolj prizadetih ameriških držav s koronavirusno pandemijo, so bili pozitivni, odkar so pripotovali v karanteno v Orlando na Floridi, ki gosti turnir z imenom "MLS is Back" oziroma MLS je nazaj. Igralci in ekipe se bodo sicer v času turnirja morali zadrževati v tako imenovanem mehurčku znotraj območja Disney World, poroča STA.

News: FC Dallas withdrawn from MLS is Back Tournament. https://t.co/UFU1gB0cVQ — Major League Soccer (@MLS) July 6, 2020

Osmega julija se bo turnir MLS začel s tekmo med Interjem in Cityjem, gre za uvodni floridski derbi Miamija in Orlanda.