Cristiano Ronaldo še vedno stroj za zabijanje golov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko IFFHS je objavil lestvico najboljših strelcev v letu 2023. Na prvem mestu je leto končal 38-letni Portugalec Cristiano Ronaldo, ki je skupno dosegel 54 zadetkov.

Cristiano Ronaldo je največ, 34, golov dosegel v savdski ligi za Al Nassr, enega v pokalu, tri v azijski ligi prvakov, šest v arabski ligi prvakov, deset pa za portugalsko izbrano vrsto.

Na drugem in tretjem mestu sta s po 52 goli končala francoski zvezdnik Paris Saint-Germaina Kylian Mbappe in Anglež Harry Kane, ki je tresel mreže v dresih Anglije, Tottenhama in Bayerna.

Lestvica najboljših strelcev v letu 2023: 1. Cristiano Ronaldo (Por/Al-Nassr) 54 golov

2. Kylian Mbappe (Fra/Paris Saint-Germain) 52

3. Harry Kane (Ang/Tottenham, Bayern) 52

4. Erling Haaland (Nor/Manchester City) 50

5. Garbhan Coughlan (Irs/Cashmere Technical) 42

6. Romelu Lukaku (Bel/Inter Milano, AS Roma) 40

7. Denis Bouanga (Gab/Los Angeles FC) 40

8. German Cano (Arg/Fluminense) 40

9. Barnabas Varga (Mad/Paks, Ferencvarosi) 39

10. Santiago Gimenez (Meh/Feyenoord Rotterdam) 39

...

Preberite še: