Cristiano Ronaldo je predzadnji dan leta zabil 54. gol. Foto: Guliverimage Zabijanje golov v savdski ligi in azijski ligi prvakov je seveda za najboljše nogometaše na svetu nekaj lažje kot v najmočnejših evropskih ligah in v evropski ligi prvakov, pa vseeno je dosežek Cristiana Ronalda zavidanja vreden. Portugalec je, star 38 let, v tem letu dosegel kar 54 golov. Kot poroča Reuters, je s tem najboljši strelec v koledarskem letu na svetu. Dal je dva gola več kot Harry Kane (Bayern München) in Kylian Mbappe (PSG).

Ronaldo je na zadnji tekmi leta gol sicer dosegel šele v sodnikovem dodatku drugega polčasa (in to z glavo) in dal z njim piko na i zmagi. Al Nassr je slavil s 4:1. Pred njim so zadeli še Marcelo Brozović, Aymeric Laporte in Otavio. Al Nassr je na 19. tekmi sezone zmagal 15. in zaostanek za vodilnim in neporaženim Al Hilalom zmanjšal na sedem točk. Savdska liga gre zdaj na premor in se bo nadaljevala sredi februarja.