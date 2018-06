Čeprav so v 2. ligi, so še vedno najboljši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je prvič v zgodovini objavil idealno enajsterico v 2. Slovenski nogometni ligi. Najboljši vratar je Aleksander Šeliga iz NK Drava Ptuj, med najboljše napadalce pa so uvrstili Marka Roginiča iz NK Nafta Lendava, Luko Luka Bobičanca iz NK Mura in Anela Hajrića iz NK Radomlje.

Pri glasovanju je sodelovalo 246 nogometašev 2. SNL. Med najboljšo enajsterico 2. SNL v sezoni 2017/2018 so uvrstili po tri nogometaše NK Drava Ptuj, NK Mura in NK Nafta Lendava ter po enega iz NK Bravo in NK Radomlje.

NAJBOLJŠIH ENAJST NOGOMETAŠEV 2. SNL V SEZONI 2017/2018

VRATAR

Aleksander Šeliga NK Drava Ptuj

OBRAMBNI IGRALCI

Klemen Pucko NK Mura Marko Klemenčič NK Bravo Žiga Živko NK Nafta Lendava Žiga Kous NK Mura

ZVEZNI IGRALCI

Dejan Školnik NK Drava Ptuj Nastja Čeh NK Drava Ptuj Vedran Vinko NK Nafta Lendava

NAPADALCI

Marko Roginič NK Nafta Lendava Luka Bobičanec NK Mura Anel Hajrić NK Radomlje

Zmagovalce v preostalih kategorijah (najboljši nogometaš sezone v 1. SNL, najboljša nogometašica sezone v 1. SŽNL in najboljši nogometaš 2. SNL) bodo 21. 6. 2018 razglasili v Nacionalnem nogometnem centru Brdo.