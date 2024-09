Čeferin pred debato o ženskem nogometu v družbi legend in otrok #video

Slovenec na čelu Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin pogosto poudarja pomen nogometa za širšo javnost, in kako pomembno je, da se mladi ukvarjajo s športom. Pred izvršnim odborom Uefe v Pragi so tako pripravili dogodek z nogometnimi legendami v podporo projekta Nogomet v šole.

Aleksander Čeferin Foto: Reuters Predsednik Uefe Aleksander Čeferin se je v Pragi udeležil dogodka, s katerim so promovirali svoj projekt Nogomet v šole. Otroci iz lokalnih šol so tako dobili priložnost, da igrajo in spoznajo Uefine ambasadorje Luisa Figa, Erica Abidala in Aljošo Asanovića. Sodelovali pa so tudi nekdanji češki zvezdniki Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Karel Poborsky in Jan Koller.

Na Uefinem zasedanju v Pragi bo sicer največ govora o ženskem nogometu. Pogovarjali se bodo o strategiji razvoja ženskega nogometa do leta 2030, spremenili način ženske lige narodov za leto 2025 in evropske kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027.

Poglejte nekaj utrinkov z dogodka v Pragi:

Ta teden je sicer pomemben tudi za slovenski ženski nogomet, saj državne prvakinje igrajo odločilno tekmo za uvrstitev v ligo prvakinj. Za preboj med 16 elitnih evropskih klubov mora ŽNK Mura Nona v četrtek v Fazaneriji proti St. Pöltnu nadoknaditi tri gole zaostanka s prve tekme v Avstriji.