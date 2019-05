Casillas po infarktu zapustil bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji španski nogometni reprezentant Iker Casillas je danes zapustil bolnišnico v Portu, kamor so ga pripeljali pred petimi dnevi zaradi srčnega infarkta. Casillas, ki bo ta mesec dopolnil 38 let, je dejal, da še ne more govoriti o svoji prihodnosti v nogometu.