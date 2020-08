Velikan svetovnega nogometa sporoča, da je konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni španski vratar Iker Casillas, eden najboljših čuvajev mreže, kar jih pomni nogomet, in vzor številnim mladim upom po vsem svetu, je sklenil bogato kariero, prepolno uspehov in lovorik. Pri 39 letih se je zaradi zdravstvenih razlogov in iskanja novih izzivov v življenju odločil, da si ne bo več nadel rokavic.

''V življenju so najpomembnejši pot in ljudje, ki te spremljajo na njej, ne pa končna destinacija. Lahko zatrdim, da sem hodil tako po sanjski poti kot tudi našel sanjske destinacije,'' je na družbenem omrežju zapisal Iker Casillas, eden največjih španskih nogometnih zvezdnikov vseh časov.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Pri 39 letih se je odločil, da bo sklenil vratarsko pot. Na njej je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Postal je klubska ikona madridskega Reala, nepozabni kapetan, ki si je delil slačilnico z najdražjimi in najbolj atraktivnimi okrepitvami, najboljši vratar v 118-letni zgodovini španskega velikana.

Ko je Real pred šestimi leti dočakal "decimo" in postal desetič evropski prvak, je bil njegov kapetan prav Casillas. Za bele baletnike je branil 725-krat. Foto: Reuters

Z belimi baletniki se je vzpenjal na vrh tako v domačih tekmovanjih kot tudi v ligi prvakov. Petkrat je osvojil špansko prvenstvo, trikrat postal evropski prvak. Prvič še kot golobradi najstnik.

Vedno v srcu madridskega Reala

''Real bi rad ob tej priložnosti izkazal občudovanje in ljubezen do ene največjih legend našega kluba in svetovnega nogometa. Iker Casillas je globoko zapisan v srcu madridskega Reala. Tako je zdaj, tako bo zmeraj,'' sporoča Real, aktualni španski prvak, ki se pripravlja na povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Manchester Cityju.

Casillas ni osvajal lovorik le v klubskem nogometu, najboljši je bil tudi s špansko izbrano vrsto. Tako na evropskem (2008 in 2012) kot tudi svetovnem prvenstvu (2010), ko je kot kapetan rdeče furije dočakal čast, da povzdigne najbolj prestižen pokal, kar si ga je v svetu nogometa mogoče zamisliti.

Bilo je pred okroglimi desetimi leti, ko so Španci v finalu premagali Nizozemce, navijači tulipanov pa doživljajo še danes nočne more, ko se spominjajo čudežne obrambe, s katero je Casillas ustavil strel Arjena Robbna in ohranil Španijo v boju za naslov. Še enkrat je dokazal, zakaj se ga je med ljubitelji nogometa oprijel vzdevek Sveti Iker (San Iker).

Za špansko reprezentanco je zbral 167 nastopov. Več jih ima le njegov nekdanji soigralec Sergio Ramos. Foto: Reuters

Ko je dolgoletni kapetan Reala pred petimi leti zamenjal Madrid za Porto in nastopal na nekoliko nižji ravni, je njegova nogometna zvezda postopno slabela. Še vedno je osvajal lovorike, a le tiste na Portugalskem. Pred poldrugim letom je izkusil najbolj mračne trenutke kariere.

Na vratih Porta se je v ligi prvakov pomeril tudi proti velikemu tekmecu in prijatelju Gianluigiju Buffonu. Za Porto je zbral 156 nastopov. Foto: Reuters

Na treningu na Portugalskem je doživel srčni infarkt. Svet je trepetal za njegovo usodo, a so iz bolnišnice prišle obetavne novice. Španski zvezdnik je ozdravel, a zaradi varnostnih razlogov po aprilu 2019 ni več branil. Posvetil se je trenerskim izzivom v klubu, in Portu, s katerim je dvakrat postal portugalski prvak, pomagal do novih uspehov.

Zdaj se dokončno poslavlja od vratnic, a ostaja močno vpet v nogomet, saj je od julija naprej posebni svetovalec predsednika Reala Florentina Pereza.

