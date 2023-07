Budimpešta in Milano za finale lige prvakov 2026 in 2027

Budimpešta in Milano se potegujeta za finale lige prvakov 2026 in 2027.

Foto: Guliverimage

Budimpešta in Milano se potegujeta za finale lige prvakov 2026 in 2027, je objavila Evropska nogometna zveza (Uefa), ter dodala, da Oslo, Glasgow ter Stuttgart, Gelsenkirchen in München iz Nemčije za omenjeni leti kandidirajo za organizacijo finalne tekme v ligi prvakinj.

Nemčija ima tako kot edina z več kandidati rok, da do 24. februarja prihodnje leto sporoči dva preostala kandidata ali pa enega samega. Uefa bo namreč maja 2024 določila mesta, ki bodo organizirala finale lige prvakov 2026 in 2027.

Finale lige prvakov za nogometaše bosta leta 2024 in 2025 na Wembleyju v Londonu in v Münchnu, za nogometašice pa v Bilbau in Lizboni.

Zanimanje za finale evropske lige leta 2026 in 2027 so izrazili Bukarešta, Glasgow, Istanbul in pet nemških mest Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen in Stuttgart.

Leipzig je edini kandidat iz Nemčije za finale konferenčne lige, poleg tega pa še Jeruzalem, Glasgow, Oslo, Ženeva in Istanbul.

Naslednji odločilni tekmi evropske lige bosta v Dublinu leta 2024 in Bilbau leta 2025, finalni tekmi konferenčne lige pa bosta v Atenah leta 2024 in Vroclavu leta 2025.