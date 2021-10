Brazilski zvezdnik šokiral z napovedjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne vem, če bom imel po tem še dovolj mentalne moči, da bi še nadaljeval kariero," je dejal napadalec PSG-ja, ki je z reprezentanco že osvojil olimpijske igre in pokal konfederacij, naslov svetovnega prvaka, ki je njegova največja želja, pa mu še manjka.

Doslej je na prvenstvu igral dvakrat, leta 2014, ko je Brazilija igrala v polfinalu in priti Nemčiji izgubila z 1:7, ga je moral zaradi poškodbe predčasno končati, poškodoval se je na četrtfinalnem obračunu proti Kolumbiji, v Rusiji pa Brazilija ni prišla do želenega rezultata, v četrtfinalu jo je izločila Belgija.

Selecao uspešno nastopa v kvalifikacijah za prvenstvo v Katarju, z devetimi zmagami na devetih tekmah je praktično z eno nogo že v Katarju.

"Naslov svetovnega prvaka so moje otroške sanje. Storil bom vse, kar bo v moji moči, da postanem prvak," napoveduje 29-letni zvezdnik, ki je doslej za reprezentanco odigral 113 tekem, na katerih je dosegel 69 golov. Več, 77, jih je za Brazilijo dosegel le legendarni Pele, medtem ko so po številu tekem za Brazilijo pred njim Cafu (142), Roberto Carlos (125) in Dani Alves (119).