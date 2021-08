Brazilec še lep čas pri Realu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Casemiro bo v španski prestolnici predvidoma ostal do konca sezone 2024/25.

Casemiro bo v španski prestolnici predvidoma ostal do konca sezone 2024/25. Foto: Reuters

Brazilski nogometaš Casemiro je podaljšal pogodbo z madridskim Realom, je klub sporočil na spletni strani. Casemiro bo v španski prestolnici predvidoma ostal do konca sezone 2024/25.

Devetindvajsetletni vezist je vse od leta 2013 član Reala, v zadnjih šestih sezonah pa je postal nepogrešljiv del prvega moštva. S kraljevim klubom je med drugim štirikrat slavil v ligi prvakov, dvakrat pa je postal tudi državni prvak.

Za Real je v minuli sezoni zaigral 34-krat in dosegel šest golov, skupaj pa je za klub zbral 288 nastopov in dosegel 30 golov. V dresu brazilske izbrane vrste je vknjižil 51 tekem in dosegel tri gole.

Kariero je začel pri Sao Paulu, nato pa se je preselil v Madrid, kjer je sprva igral za drugo ekipo in bil v sezoni 2014/15 posojen portugalskemu Portu.