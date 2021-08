Velike izgube: največ sta izgubila Barcelona in Real Madrid

Spomladi 2020 so se tekmovanja za nekaj časa ustavila. Pozneje so se sicer nadaljevala, a je bilo pred gledalci v sezoni 2019/20 odigranih 27 odstotkov manj tekem. Glede na študijo to velja za Anglijo, Nemčijo, Španijo, Italijo in Francijo.

Zaradi tega so klubi lani izgubili okoli 500 milijonov evrov (karte, sponzorji, oglaševanje, gostinske ponudbe). Največ v elitnem nemškem prvenstvu, kjer imajo v povprečju najbolj obiskane tekme (eno tekmo si na stadionu ogleda povprečno 42 tisoč ljudi) in kjer je 18 klubov izgubilo 157 milijonov evrov.

Na klubski ravni pa sta največ izgubila španska velikana Barcelona in Real Madrid, 39 oziroma 35 milijonov evrov, kar je tudi pripeljalo do povečanja njunega dolga na 136 oziroma 120 milijonov evrov.

Tudi v letošnji sezoni veljajo omejitve pri obisku stadionov, zaradi česar KPMG ocenjuje, da bi klubi do konca sezone skupno lahko izgubili več kot dve milijardi evrov.

V državah sicer veljajo različna pravila glede spopadanja s pandemijo covid-19. V Angliji in Franciji so stadioni tako trenutno lahko polno zasedeni, medtem ko so v Italiji lahko zasedeni le polovično, v Španiji pa 40-odstotno.