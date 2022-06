Bodo o incidentih med finalom lige prvakov govorili v francoskem senatu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neodvisno in neprofitno združenje evropskih nogometnih navijačev Football Supporters Europe (FSE) je skoraj tri tedne po incidentih na stadionu Stade de France med finalom lige prvakov zahtevalo, da navijače Real Madrida in Liverpoola zasliši francoski senat, je v torek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Obžalujemo, da se senatnemu odboru v okviru zaslišanj, izvedenih po dogodkih, ki so se zgodili na Stade de France 28. maja, ni zdelo koristno zaslišati predstavnikov navijačev Real Madrida in Liverpoola," so zapisali v izjavi za javnost evropske navijaške mreže, v kateri senatorje naprošajo, da jih "vključijo v cikel zaslišanj".

Prizori kaosa so zaznamovali finale lige prvakov, v katerem je sicer naslov osvojil Real Madrid (1:0).

Čeprav so pri FSE dejali, da so zadovoljni s "pripravo zaslišanj, ki so prispevala k razkritju resnice", teh ne bi smeli izpeljati "brez upoštevanja glasu navijačev".

Zaslišanja navijačev "so še toliko bolj dragocena, ker predstavljajo najpomembnejše živo in neposredno pričevanje po uničenju videoposnetkov nadzornih in varnostnih kamer pariškega transportnega omrežja ter kamer na in okoli Stade de France".

Posnetki prizorov takratnega dogajanja niso bili shranjeni, saj so bili posnetki okoli stadiona v skladu z zakonodajo izbrisani po sedmih dneh.

Kljub temu bi bilo po mnenju organizacije evropskih nogometnih navijačev neupoštevanje navijačev, o katerih sta "dva kluba zbrala na tisoče pričevanj", "dodatna oblika prezira za tiste, ki so preživeli nočno moro in so bili po krivici izpostavljeni kot edini krivci".