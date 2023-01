Nenavadno, a resnično. Sodnik prvič v nogometu pokazal beli karton.

Nogometni delivci pravice imajo ponavadi v žepu rumene in rdeče kartone. Med tekmo jih pokažejo tistim, ki so kršili pravila in jih je treba kaznovati. Na Portugalskem pa je zbirka kartonov, s katerimi imajo opravka sodniki, še nekoliko bolj raznolika. Tam lahko sodnik dodeli tudi bel karton, a zaradi povsem drugačnih, bistveno prijetnejših razlogov. To se je v soboto tudi zgodilo, s tem pa se je tudi pisala zgodovina svetovnega nogometa.