Kaja Juvan v glavnem delu Wimbledona, pred Veroniko Erjavec še zadnja ovira

Kaja Juvan, ki se je to sezono vrnila na igrišča po več kot enoletnem premoru zaradi osebnih razlogov, nadaljuje spodbudne nastopa in se počasi vzpenja po lestvici WTA.

Kot 242. igralka sveta je z zaščitenim rankingom nastopila v kvalifikacijah Wimbledona in v Roehamptonu ugnala vse tri tekmice. Najprej je bila s 6:2, 6:2 boljša od Japonke Kyoko Okamura, nato še od Nizozemke Anouk Koevermans s 6:2, 6:0, danes pa je bila po dveh nizih boljša še od 16. nosilke kvalifikacij Montgomery.

V prvem nizu je prevladovala Slovenka in si hitro priigrala vodstvo s 5:1, niz pa končala s 6:3. V drugem nizu je bila vseskozi v prednosti 119. igralka lestvice WTA. Vodila je s 5:3 in pri 5:4 prvič servirala za izenačenje v nizih, a se je Ljubljančanka vrnila. To ji je uspelo še enkrat po novem odvzemu servisa Američanke, v podaljšani igri pa je Juvan ubranila eno žogico za izenačenje v nizih ter izkoristila drugo za zmago.

Juvan bo petič igrala v glavnem delu turnirja na sveti travi. Najdlje je prišla v letih 2021 in 2022, ko je izpadla v tretjem krogu.

Slovenija bi lahko imela v Wimbledonu dve predstavnici med 128 najboljšimi igralkami. Danes namreč tretji krog kvalifikacij čaka še Veroniko Erjavec (171. na lestvici WTA). Pomerila se bo z domačinko Emily Appleton, sicer 403. igralko sveta, ki v kvalifikacijah nastopa s povabilom organizatorja.

Tretja Slovenka v kvalifikacijah Tamara Zidanšek je izpadla v prvem krogu proti Nizozemki Arianne Hartono.

Preberite še: