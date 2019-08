Bayern in Lille naj bi se že dogovorila za prestop Sanchesa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški nogometni velikan Bayern in francoski podprvak Lille naj bi se že dogovorila za prestop Renata Sanchesa v Francijo, poročajo mediji v Nemčiji in Franciji. Prestop dvaindvajsetletnega portugalskega igralca sredine igrišča naj bi stal med 20 in 25 milijoni evrov. Posel naj bi sklenili že v soboto.