Baske bo vodil Marcelino Garcia Toral

Baskovski klub Athletic Bilbao je v nedeljo pozno zvečer na spletni strani objavil, da bo moštvo po podpisu pogodbe v prihodnjem letu in pol vodil Asturijec Marcelino Garcia Toral. Bilbao je po zmagi proti Elcheju z 1:0 odpustil dotedanjega trenerja Gaizko Garitana, ki je moštvo prevzel 5. decembra 2018.

Slednji je Athletic v minuli sezoni popeljal do finala španskega pokala, ki ga zaradi koronavirusne pandemije proti Real Sociedadu še niso odigrali. Tekma bo predvidoma na sporedu 4. aprila.

Bržčas bo ekipo takrat vodil 55-letni Marcelino Garcia Toral, ki je doslej v španskem državnem prvenstvu na klopi različnih moštev sedel 320-krat, skupaj v vseh tekmovanjih pa 416-krat. Nazadnje je bil trener Valencie, ki jo je v sezoni 2018/19 popeljal do pokalne lovorike.

Pred tem je vodil tudi moštva Villarreala, Seville, Racinga iz Santanderja, Zaragoze in Recreativa iz Huelve. Dogovor med baskovskim Athleticom in Garcio Toralom je za zdaj ustni, obe strani morata uskladiti le še zadnje podrobnosti glede strokovnega štaba, so sporočili na spletni strani kluba.

Athletic v prvenstvu, v katerem vodi Atletico Madrid Jana Oblaka, zaseda deveto mesto z 21 osvojenimi točkami na 17 tekmah.