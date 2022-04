Predsedniku Barcelone je bilo nerodno: To je sramota

Nemški navijači so v četrtek preplavili Camp Nouu in poskrbeli za nepozabno vzdušje, na katerem se Barcelona sploh ni počutila kot gostitelj.

Nemški navijači so v četrtek preplavili Camp Nouu in poskrbeli za nepozabno vzdušje, na katerem se Barcelona sploh ni počutila kot gostitelj. Foto: Reuters

Ne le izpad iz evropske lige, s katerim je Barcelona zapravila priložnost, da bi prvič po letu 2015 osvojila lovoriko v Evropi, trenerja in nogometaše katalonskega velikana je v četrtek zvečer na Camp Nouu, ko so nepričakovano pokleknili proti Eintrachtu iz Frankfurta (2:3), zbodlo še nekaj. Pogled na tribune, na katerih se je zbralo več kot 20 tisoč navijačev Eintrachta!

Barcelona bo prvo sezono, odkar jo je zapustil Lionel Messi, očitno sklenila brez lovorike. V španskem prvenstvu jo lahko na vrh, za vodilnim Realom (s tekmo manj) zaostaja kar 12 točk, popelje le še izjemen čudež, v pokalu je izpadla v osmini finala, v superpokalu v polfinalu.

V Evropi je najprej v skupinskem delu lige prvakov osvojila šele tretje mesto, a nato prejela tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v "drugorazredni" ligi Europa, kjer se je čez noč prelevila v prvega favorita za osvojitev naslova. Vlogi favorita pa ni bila kos. V četrtfinalu je naletela na previsoko oviro, pri tem pa zaradi prevlade gostujočih navijačev na Camp Nouu občutila še sramoto.

Delirij nemških navijačev na Camp Nouu

Če je v Frankfurtu proti Eintrachtu ostala neporažena (1:1), je na povratni tekmi v Barceloni, od katere je pričakovala zmago in napredovanje, doživela razočaranje. In to ne le na zelenici, kjer je izgubila z 2:3 in izpadla. Na stadionu, kjer je pričakovala bučno pomoč gledalcev, je namreč spremljala šov, delirij nemških privržencev, ki so se v Barcelono odpravili v ogromnem številu.

Tako se je proti stadionu valila ogromna množica nemških navijačev v belem:

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Bilo jih je vsaj 20 tisoč, po nekaterih ocenah pa celo 30 tisoč. Na presenečenje gostiteljev si je večina zagotovila vstopnice za srečanje, čeprav je bilo gostujočim navijačem uradno namenjenih le pet tisoč sedežev.

Pri gostih, ki so po 67 minutah vodili že s 3:0, sta izstopala dvakratni strelec Filip Kostić in Kolumbijec Rafael Santos Borre. Srbski reprezentant je prispeval tudi podajo. Foto: Reuters

To je bil hud šok za zvezdnike Barcelone, kar je po bolečem porazu, s katerim so Katalonci končali evropsko sezono, izpostavil trener Xavi Hernandez. "Vzdušje na stadionu nam ni bilo v pomoč, sploh se nismo počutili kot na domači tekmi. V klubu se sprašujemo, kako je to sploh mogoče. Tudi igralce to zelo zanima. Želimo pojasnilo. To se ne bi smelo zgoditi. Tekma je bila bolj podobna finalu, kjer dobi vsaka ekipa polovico vstopnic," se je spraševal mladi strateg Barcelone, ki v bogati karieri, v kateri si je na Camp Nouu prislužil naziv klubske ikone, še ni doživel, da bi tekmeca na tako pomembni evropski tekmi bodrilo tako veliko navijačev. "Pričakoval sem, da bo na tekmi od 70 do 80 tisoč naših navijačev, a smo se ušteli."

Urugvajski branilec Barcelone Ronald Araujo je razložil, kako so se počutili igralci, ko so vstopili na Camp Nou: "Presenečen sem bil, kako je bilo lahko na stadionu tako veliko navijačev Eintrachta. Klub bi moral to raziskati," je izpostavil temo, ki bo v prihodnjih dneh še kako pereča v Barceloni. Z njo se bo moral "pozabavati" tudi prvi mož kluba.

Ronald Araujo kar ni mogel verjeti, kaj se je v četrtek dogajalo v Barceloni. Foto: Reuters

Predsedniku Barcelone je bilo nerodno

"To, kar se je zgodilo, je sramota. Nerodno mi je bilo, ko sem spremljal tekmo," je pripomnil predsednik Barcelona Joan Laporta in napovedal, da v klubu že imajo določene podatke, zakaj se je to zgodilo. Napovedal je ukrepe, mogoč je scenarij, da so Nemci množično kupovali vstopnice od navijačev katalonskega kluba, in dal vedeti, da se kaj podobnega Barceloni ne sme več zgoditi.

The Camp Nou has been taken over by Eintracht Frankfurt fans. 30,000 of them! 🇩🇪 pic.twitter.com/yKYlBCBb5C — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 14, 2022

Nogometaši Barcelone so po porazu proti Eintrachtu (2:3) prekinili niz 15 tekem brez poraza. Nemški predstavnik, ki v bundesligi zaseda šele deveto mesto, a bi si v primeru osvojitve evropske lige zagotovil nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni, se bo v polfinalu pomeril z londonskim West Hamom. V drugem polfinalu bosta obračunala Kamplov RB Leipzig in škotski Rangers.