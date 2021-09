Barcelona celi rane, beli balet gosti rumeno podmornico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 7. krogu španske la lige bomo spremljali derbi med madridskim Realom, ki trenutno vodi na prvenstveni lestvici, in aktualnim prvakom evropske lige Villarrealom, ki je po samih remijih na uvodu prvenstva med tednom končno vpisal prvo zmago.

Krog bo tokrat odprl madridski Atletico. Jan Oblak in soigralci odhajajo na gostovanje k zadnjemu Alavesu. Sobota bo ponudila tudi dvoboja med Valencio in Athletic Bilbaom ter Sevillo in Espanyolom, za konec pa sledi že prej omenjeni derbi.

Nedeljski spored se bo začel na Majorki, sledi pa tekma na Camp Nouu, kjer bo Barcelona proti Levanteju celila rane po novem neuspehu. Čeprav Katalonci v ligi še ne poznajo poraza, pa sta zgolj dve zmagi na petih srečanjih (ob eni prestavljeni tekmi) zagotovo manj od pričakovanega. Barca se bo morala znajti tudi brez Frenkieja de Jonga, ki je na srečanju s Cadizom prejel rdeči karton.

Real Sociedad se bo proti Elcheju želel zadržati pri vrhu, krog pa bo sklenjen v ponedeljek, ko se bosta na Balaidosu udarila Celta Vigo in Granada.

Španska liga, 7. krog: Sobota, 25. september:

14.00 Alaves - Atletico Madrid (Jan Oblak)

16.15 Valencia - Athletic Bilbao

18.30 Sevilla - Espanyol

21.00 Real Madrid - Villarreal Nedelja, 26. september:

14.00 Mallorca - Osasuna

16.15 Barcelona - Levante

18.30 Rayo Vallecano - Cadiz

18.30 Real Sociedad - Elche

21.00 Real Betis - Getafe Ponedeljek, 27. september:

21.00 Celta Vigo - Granada