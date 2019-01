Iranci, Vietnamci in Kitajci že v četrtfinalu, Katančev Irak na delu zadnji

Na azijskem nogometnem prvenstvu, ki poteka v ZAE in se bo končalo 1. februarja, so znani prvi četrtfinalisti. To so Vietnam, ki je v osmini finala izločil Jordanijo, Kitajska, ki je izločila Tajsko in Iran, ki je izločil Oman. V osmini finala igra tudi Irak. Varovanci Srečka Katanca se bodo v torek pomerili s Katarjem. To bo zadnja tekma osmine finala.

Danes se že delijo četrtfinalne vstopnice. Najprej sta se v Dubaju pomerila Jordanija in Vietnam. V rednem delu in podaljšku se je tekma končala z neodločenim izidom 1:1 (0:1), Vietnam pa je do napredovanja prišel po izvajanju kazenskih strelov (4:2).

V Al Ainu sta se za drugo vstopnico pomerili Tajska in Kitajska, ki jo vodi nekdanji selektor Italije Marcello Lippi. Tajci so povedli, nato pa so Kitajci izenačili v 67. minuti, v 71. pa je Lin Gao izkoristil 11-metrovko za zmago.

V zadnjem nedeljskem obračunu sta se v Abu Dabiju spopadla še Iran in Oman. Četrtfinale so si izborili tudi nogometaši iz Irana, ki so ukanili tekmece iz Omana z 2:0 (2:0), gola pa sta prispevala Alireza Jahanbakhsh (32.) in Ashkan Dejagah (42./11 m).

Irak bo s selektorjem Srečkom Katancem, ki si je prvič v trenerski karieri zagotovil nastop v izločilnem delu velikega tekmovanja, na delu v torek, ko se bo v zadnji tekmi osmine finala udaril z gostiteljem SP 2022 Katarjem. V torek se bosta za četrtfinale spopadla še Južna Koreja in Bahrajn.

Ponedeljkovi pari osmine finala so Japonska - Savdska Arabija, Avstralija - Uzbekistan in ZAE - Kirgizistan.