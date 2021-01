Aston Villa odprla blagajno za Francoza

Šestindvajsetletni francoski vezist je z novimi delodajalci podpisal štiriinpolletno pogodbo. Kot poroča Sky, je odškodnina znašala 15,8 milijona evrov, zraste pa lahko na 17,5 milijona.

Sanson je pred Marseillom igral še za Le Mans in Montpellier, bil pa je član francoskih reprezentanc do 19 in 21 let.

Aston Villa v prvenstvu zaseda osmo mesto.