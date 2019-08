Ashley Cole ima dovolj, a že pogleduje k novim izzivom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji branilec angleške nogometne reprezentance Ashley Cole je oznanil, da končuje športno pot. V svoji 20-letni karieri je osvojil tri naslove angleškega prvaka v premier league, dva z Arsenalom in enega s Chelseajem.

"Po dolgem premisleku sem spoznal, da je čas, da nogometne čevlje obesim na klin in se ozrem proti novim poglavjem v življenju. Upam, da bo to treniranje. Trenutno obiskujem tečaj in želim si biti uspešen trener," je dejal 38-letni Cole.

Cole je z igranjem nogometa začel pri Arsenalovem podmladku, leta 2006 pa je prestopil v Chelsea.

Za londonska kluba je zbral 556 nastopov ter poleg treh naslovov državnega prvaka osvojil še sedem pokalov FA, ligo prvakov in evropsko ligo.

V svoji karieri je igral še za italijansko Romo, ameriški LA Galaxy in angleškega drugoligaša Derby County, kjer je preživel del lanske sezone.

Za angleško izbrano vrsto je zbral 107 nastopov, igral je na treh svetovnih in dveh evropskih prvenstvih.

