Funkcionar Fife zaradi korupcije obsojen na 12 let zapora

Nekdanji predsednik panamske nogometne zveze Ariel Alvarado je bil obsojen na 12 let zapora zaradi korupcije, je v torek sporočilo državno tožilstvo. Alvarado, predsednik zveze od leta 2000 do 2011, je bil spoznan za krivega jemanja podkupnine v vrednosti 230.000 dolarjev (214.310 evrov) od marketinškega podjetja v zameno za pravice TV-prenosa.

Nekdanji predsednik panamske nogometne zveze Ariel Alvarado je zaslužil slabih četrt milijona dolarjev podkupnine, v zameno pa je trženjskemu podjetju podelil pravice prenosa kvalifikacijskih tekem Paname za svetovni prvenstvi 2010 in 2014.

Obsojen je bil na "144 mesecev zapora ... zaradi finančnega kriminala, v obliki korupcijskih dejanj v zasebni sferi in pranja denarja," so sporočili z državnega tožilstva. Kazen so mu izrekli 28. avgusta, vendar je bila objavljena šele v torek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alvarada, ki je bil tudi član etičnega odbora Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je vodilno telo svetovnega nogometa leta 2019 dosmrtno izključilo iz nogometa ter mu naložilo kazen v višini 500.000 švicarskih frankov (523.731 evrov).

Bil je tudi med posamezniki, ki so jih ameriški tožilci obtožili leta 2015 zaradi njegove vloge v obsežnem škandalu, imenovanem Fifagate, ki je vključeval finančne protivrednosti za prenose in promocijske pravice za svetovno prvenstvo in tekmovanja Concacafa (zveza Severne, Srednje Amerike in Karibov).

Škandal je na koncu leta 2015 privedel do padca nekdanjega predsednika Fife, Seppa Blatterja.