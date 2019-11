Argentinski zvezdnik znova za krmilom Gimnasie

"Vesel sem, ker vam lahko povem, da sem še naprej trener ekipe Gimnasia y Esgrima La Plata", je v četrtek na Instagramu zapisal slavni Argentinec in dodal: "Zahvaljujem se navijačem in nogometašem, saj smo skupaj ustvarili enotnost v klubu."

V torek je Maradona iz solidarnosti do predsednika kluba Gabriela Pellegrina napovedal svoj odstop. V vrhu kluba so se namreč obetale zamenjave, Maradona pa je svojo trenersko službo vezal na predsedniški mandat Pellegrina. "Prišel sem s tabo in odšel sem s tabo," je takrat zapisal Maradona, saj je bilo jasno, da zdajšnji predsednik zaradi razprtij v klubu ne more več kandidirati to vlogo.

Maradona je klub, ki je bil na zadnjem mestu razpredelnice, prevzel septembra. Ekipa je do njegovega prihoda na petih tekmah dosegla vsega dva gola in osvojila eno točko. Pod njegovim vodstvom je nato moštvo na osmih tekmah doseglo 13 golov in tri zmage ter na lestvici pridobilo dve mesti.

Klub pa je s prihodom svetovnega prvaka iz leta 1986 dobil tudi večtisoč novih članov, ki so se vpisali v klub, da so zdaj, ko trenirajo pod vodstvom slavnega Maradone, lahko blizu ekipi.