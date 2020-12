Argentina spet žaluje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alejandro Sabella je Argentino vodil med leti 2011 in 2014. Foto: Reuters

Po Diegu Armandu Maradoni je danes umrl še en argentinski nogometni selektor. Za Alejandra Sabello, ki je leta 2014 z reprezentanco izgubil finale svetovnega prvenstva v Braziliji proti Nemčiji, je bil usoden virus, ki je povzročil zastoj že tako oslabelega srca, zaradi katerega je bil zadnje dni v bolnišnici na intenzivni negi. Star je bil 66 let, poleg težav s srcem pa je imel tudi raka.

Sabella je bil argentinski selektor od leta 2011 do 2014, v svoji igralski karieri pa je osemkrat oblekel dres argentinske reprezentance. V Argentini je igral za River Plate in Estudiantes, v Evropi pa za angleška Sheffield United in Leeds. Nekaj časa je nastopal tudi za brazilski Gremio.

