Sanjski niz Anteja Šimundže, ki bi lahko zrušil slovenski rekord

Ante Šimundža je z Muro osvojil vse, kar se osvojiti da v Sloveniji, po jesenskem delu, ko je s črno-belimi zaigral v skupinskem delu konferenčne lige in presenetil Tottenham, pa se je odločil za selitev v Bolgarijo.

Odkar je Ante Šimundža zapustil Muro, se preselil v Bolgarijo in podal legionarskim izzivom naproti, ga spremlja izjemna uspešnost. Ludogorec pod njegovo taktirko ruši vse pred seboj. Vlogo favorita uresničuje tako popolno, da je dobil vseh pet tekem! Če bo v nedeljo premagal tudi Levski, bo izenačil rekordni začetni niz zmag Slovencev v Bolgariji, ki ga je leta 2018 postavil Slaviša Stojanović.

Sanjska bolgarska uvertura Anteja Šimundže kot trenerja Ludogorca, prvega favorita za naslov bolgarskega prvaka, katerega je klub iz Razgrada osvojil že desetkrat zapored, se je začela 13. februarja. Pred slabim mesecem dni je Šimundža prvič zagrizel v jabolko bolgarskega prvenstva in navdušil navijače.

Dvomov o zmagovalcu je bilo hitro konec, Ludugorec je še pred koncem prvega polčasa vodil s 4:0! Nato sta padla še Černo more (2:1 v gosteh), Slavia Sofija (3:1 doma), prejšnji teden je v četrtfinalu bolgarskega pokala v gosteh odpihnil Montano (5:0), v ponedeljek pa je stoodstotni niz nadaljeval še v Vratsi, kjer je premagal Botev (2:1).

Šimundža je prevzelo vodenje kluba, ki je izločil Muro v kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dolgo časa je kazalo, da bo vodilni bolgarski prvoligaš prvič pod vodstvom Slovenca ostal brez zmage, a je nato v sedmi minuti sodnikovega podaljška, igrala se je že 97. minuta, Ciprčan Pieros Sotiriou popeljal ekipo Ludogorca do nove zmage. Na njej je sodeloval tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki je po selitvi iz Murske Sobote za Ludogorec zbral tri nastope.

Bolgarsko prvenstvo, lestvica:



1. Ludogorec 54 točk

2. CSKA Sofija 48

3. Botev Plovdiv 39

4. Černo more 36

5. Levski Sofija 33

...

Neprecenljiva vrednost zmage

Sanjski niz v letu 2022 se tako nadaljuje, bogati lastnik Kiril Domuščijev, za katerega je naslov bolgarskega prvaka postal že samoumeven cilj, je lahko zadovoljen. V Šimundži vidi kandidata, ki bi lahko z Ludogorcem zadržal primat najboljšega v državi, hkrati pa ustvaril še odmeven uspeh v Evropi, kjer je Mariborčan že navduševal tako z Mariborom kot tudi z Muro.

''Zmagali smo zasluženo, ta zmaga ima za nas neprecenljivo vrednost,'' je Šimundža izpostavil pozitivno energijo, ki vlada v ekipi in bi lahko prišla še kako prav ob naslednjih tekmah. Nov zahteven izpit čaka serijske prvake že konec tedna, ko bo v Razgradu gostoval Levski iz Sofije. Velikana iz bolgarske prestolnice, s 26 naslovi tudi državnega rekorderja, je v preteklosti vodil Slaviša Stojanović. V bolgarskem prvenstvu, kjer se je pred leti kot trener v Plovdivu za kratek čas dokazoval tudi Ermin Šiljak, je nekdanji slovenski selektor pustil močan vtis. Levskega, ki ga že dalj časa pestijo finančne težave, je kot eden redkih strokovnjakov vodil v dveh različnih časovnih obdobjih.

Ko je Slaviša Stojanović prevzel vodenje Levskega, je leta 2018 v Bolgariji nanizal šest zmag. Njegov rojak in stanovski kolega Ante Šimundža je za zdaj pri petih ... Foto: Vid Ponikvar

Ko je leta 2018 prvič vodil klub, je debitiral prav na gostovanju pri Botevu v Vratsi. Ravno tam, kjer je v ponedeljek Šimundža trepetal za zmago do zadnjih sekund, je zmagal z 2:0. Stojanović je po uspešni uverturi nanizal še pet zmag (štiri v prvenstvu in eno v pokalu), nato pa izgubil na gostovanju z Lokomotivom v Plovdivu (0:1). To ga ni potrlo, sledil je niz petih zaporednih zmag, nato pa je manj prepričljivo obdobje, v katerem je na sedmih tekmah kar petkrat ostal brez točk ter izgubil stik z vrhom.

Zanimivo je, da se bosta Levski in Ludogorec dvakrat pomerila tudi prihodnji mesec. 12. in 19. aprila se bosta udarila v polfinalu pokala.