Remi novega/starega prvaka, res United lovi Neymarja?

Nogometaši Cityja so v nedeljo na domači zelenici že dvignili pokal za prvaka Anglije. Foto: Reuters Manchester City ima pred zadnjim 38. krogom angleške premier lige osem točk prednosti pred drugim Arsenalom. Sinjemodri so v sredo zvečer odigrali še zaostalo tekmo. Gostovali so na južni angleški obali v Brightonu. Ta je Cityju še olajšal delo v boju za angleški naslov, saj je pred desetimi dnevi s 3:0 premagal topničarje in londonskemu klubu zaprl vrata do tako želene lovorike, ki je nimajo že od leta 2004. Brighton je to sezono prijetno presenetil, saj je na šestem mestu, ki prinaša evropsko ligo. To so s točko proti Cityju (1:1) tudi potrdili, saj imajo zdaj štiri točke naskoka pred sedmo Aston Villo. Strelca sta bila Julio Enciso in Phil Foden.

Brighton je prekinil niz 12. zaporednih zmag sinje-modrih, ki pa so še na 25. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ostali neporaženi. Najboljši strelec angleške lige Erling Haaland je v 79. minuti sicer zatresel mrežo (to bi bil 53. gol v sezoni), a je njegov gol po ogledu posnetka sodnik zaradi prekrška norveškega napadalca razveljavil. Norvežan je v prvem polčasu zapravil nekaj priložnosti.

Ten Hag ni zanikal zanimanja za Neymarja

Erik Ten Hag Foto: Reuters V četrtek zvečer ob 21. uri bo odigrana še zadnja zaostala tekma prvenstva, ko četrti Manchester United gosti šele 12. Chelsea. Rdeči vragi si že z remijem lahko zagotovijo najmanj četrto mesto in z njim kvalifikacije za ligo prvakov. S tekmo več imajo namreč tri točke prednosti pred petim Liverpoolom. Ker se bliža poletje in nogometna tržnica, je bil trener Uniteda Erik Ten Hag na novinarski konferenci pred tekmo deležen tudi nekaj vprašanj na to temo. V francoskih medijih so se je pojavile govorice, da si v Manchestru želijo napadalca PSG-ja Brazilca Neymarja. Ten Hag tega tega ni ne zanikal ne potrdil, kar je morda še najbolj zgovorno. "Ko bomo imeli kakšno novico, vam jo bomo povedali," se je glasil njegov odgovor.

