Tekma resnice za Rodgersa in njegov Leicester

Štirinajsti krog angleške premier lige v soboto popoldne odpirata Leicester in Manchester City. Prvi so na lestvici na skromnem 17. mestu. drugi pa z dvema točkama zaostanka dihajo za ovratnik vodilnemu Arsenalu, ki bo v nedeljo igral z zadnjeuvrščenim Nottinghamom.

Še bolj kot za Manchester City je sobotna popoldanskega tekma pomembna za Leicster. Na prvih desetih tekmah so zmagali samo enkrat in trenerju Brendanu Rodgersu se je že tresel stolček. So pa zdaj zmagali zadnji dve tekmi (Leeds in Wolverhampton), ko so zabili šest golov in nobenega dobili. Manchester City je zanje sicer zelo neugoden nasprotnik, saj jim je na zadnjih treh medsebojnih tekmah zabil kar devet golov.

Angleško prvenstvo, 14. krog: Sobota, 29. oktober:

13.30 Leicester - Manchester City

16.00 Bournemouth - Tottenham

16.00 Brighton - Chelsea

16.00 Crystal Palace - Southampton

16.00 Brentford - Wolverhampton

16.00 Newcastle - Aston Villa

18.30 Fulham - Everton

20.45 Liverpool - Leeds Nedelja, 30. oktober:

15.00 Arsenal - Nottingham Forest

17.15 Manchester United - West Ham