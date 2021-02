Rdeči vragi brez francoskega zvezdnika, Man City odhaja v Wales

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V boju za prestižno pokalno lovoriko na Otoku je ostalo le še 16 klubov. Danes bosta znana uvodna četrtfinalista. Najprej se bosta udarila Burnley in ''celjski partner'' Bournemouth, nato pa se bo West Ham zvečer mudil na Old Traffordu pri favoriziranem Manchester Unitedu. Manchester City, ki mu gre v zadnjem času vse kot po maslu, bo v sredo gostoval v Walesu, pokalna poslastica pa se obeta v Liverpoolu med Evertonom in Tottenhamom.