Spodrsljaja velikanov, otoška poslastica na Anfieldu

Na Otoku bodo nogometaši od torka do četrtka odigrali dvoboje 13. kroga angleškega prvenstva. Manchester City danes proti WBA, ki je po vrnitvi med najboljše do tega kroga osvojil le šest točk, ni upravičil vloge favorita in je vknjižil le točko (1:1), še slabše je šlo Chelseaju, ki je moral priznati premoč volkovom (2:1). V sredo bo na Otoku v središču pozornosti derbi vodilnih na Anfieldu med Kloppovim Liverpoolom in Mourinhovim Tottenhamom.