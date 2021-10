Chelsea izkoristil spodrsljaje zasledovalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredina tedna je bila v Angliji rezervirana za pokalne obračune, konec pa prinaša tekme 10. kroga premier league. Najbolj zanimivo bo zagotovo na White Hart Lanu, kjer bo Manchester United poskušal popraviti vtis po polomu na večnem derbiju z Liverpoolom. Do zmage je že pred omenjenim srečanjem prišel vodilni Chelsea, ki je 0:3 slavil pri Newcastlu. S tem je nekoliko ušel Liverpoolu in Manchester Cityju, ki sta zabeležila le remi oziroma celo poraz.

Krog sta odprli moštvi, ki v aktualni sezoni ne blestita, Leicester in Arsenal. Gostje iz Londona so pri lisicah slavili z 0:2, zabila pa sta Gabriel in Emile Smith Rowe.

Največ srečanj je bilo že tradicionalno na sporedu ob 16. uri. Liverpool je proti Brightonu vodil že z 2:0, a na koncu iztržil le točko, še slabše pa jo je odnesel Manchester City, ki je po rdečem kartonu Aymerica Laporta z 0:2 doma izgubil proti Crystal Palaceu. Spodrsljaja tekmecev je z gladko zmago proti Newcastlu, za katero je dvakrat zabil Reece James, iz najstrožje kazni pa tretji gol dodal še Jorginho, izkoristil vodilni Chelsea.

Pep Guardiola ni našel recepta za Crystal Palace. Foto: Guliverimage

Zadnje srečanje dneva bo tisto, ki bo morda že dalo odgovor, kakšna je nadaljnja usoda Oleja Gunnarja Solskjaerja na klopi Manchester Uniteda.

Nedelja nato ponuja dve srečanji, vse skupaj pa se bo končalo v ponedeljek, ko bo na delu Everton, ki je v v zadnjem obdobju nekoliko zdrsnil po lestvici.

Angleško prvenstvo, 10. krog: Sobota, 30. oktober:

Leicester City : Arsenal 0:2 (0:2)

Gabriel 5., Smith Rowe 18. Burnley : Brentford 3:1 (3:0)

Wood 4, Lowton 32., Cornet 36.; Ghoddos 79. Liverpool : Brighton 2:2 (2:1)

Henderson 4., Mane 24.; Mwepu 41., Trossard 65. Manchester City : Crystal Palace 0:2 (0:1)

Zaha 6., Gallagher 88. R.K.: Laporte 45.+2/Man City Newcastle : Chelsea 0:3 (0:0)

James 65., 77., Jorginho 81./11m Watford : Southampton 0:1 (0:1)

Adams 20. 18.30 Tottenham - Manchester United Nedelja, 31. oktober:

15.00 Norwich City - Leeds United

17.30 Aston Villa - West Ham United Ponedeljek, 1. november:

21.00 Wolverhampton - Everton