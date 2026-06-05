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Avtor:
STA

Petek,
5. 6. 2026,
16.07

Osveženo pred

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Liverpool Tottenham Andy Robertson Škotska

Petek, 5. 6. 2026, 16.07

1 ura, 16 minut

Andy Robertson

Andy Robertson iz Liverpoola v London

Avtor:
STA

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Andy Robertson | Andy Robertson se seli v London. | Foto Reuters

Andy Robertson se seli v London.

Foto: Reuters

Škotski reprezentančni branilec Andy Robertson bo kariero nadaljeval pri angleškem prvoligašu Tottenhamu, je danes objavil londonski klub. Robertson k Tottenhamu prihaja kot prost igralec, potem ko se mu je iztekla pogodba z Liverpoolom.

Dvaintridesetletni Robertson je v devetih letih z Liverpoolom dvakrat osvojil naslov državnega prvaka, po enkrat pa pokal FA in ligo prvakov.

Posebej pod taktirko nemškega stratega Jürgena Kloppa je postal dokaj napadalno usmerjen levi bočni branilec, v rdečem dresu je zbral 14 zadetkov in imel 69 podaj, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Leta sem občudoval Robertsona. On bo naši ekipi prinesel kakovost, izkušnje in vodstvo," je dejal trener Tottenhama Roberto De Zerbi.

Robertson bo kmalu začel tudi nastope na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, kjer bo s škotskimi soigralci igral v skupini z Brazilijo, Marokom in Haitijem.

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