Aluminij podaljšal z Jovanom

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij iz Kidričevega je podaljšal pogodbo z Gašperjem Jovanom. Kot so sporočili iz kluba, so z 22-letnim levim bočnim branilcem podaljšali sodelovanje do konca maja 2025.

Jovan je v Kidričevo prestopil julija 2022 iz velenjskega Rudarja in v sezoni, ko so rdeče-beli igrali v 2. slovenski nogometni ligi, takoj postal eden izmed glavnih igralcev pod okriljem trenerja Roberta Pevnika.

Dobre predstave je branilec, ki bo 25. februarja dopolnil 23 let, nadaljeval tudi v tej sezoni in v Prvi Ligi Telemach na 19 prvenstvenih tekmah vknjižil dva zadetka, ob tem pa zbral še tri asistence.

"Mislim, da je zame kot igralca najboljša opcija, da ostanem v Kidričevem in da sem podaljšal sodelovanje. Pogoji v Kidričevem za mlade igralce so zares dobri, mislim, da bom v tej sredini najbolj napredoval. Že od prvega dneva, ko sem prišel sem dobil zaupanje kluba in celega strokovnega štaba, na meni je bilo, da vse to potrdim in verjamem, da sem z dobrimi igrami to potrdil," je dejal Jovan.

Aluminij je jesenski del Prve lige Telemach končal na osmem mestu, spomladanski del pa bo začel 11. februarja z gostovanjem v Mariboru.

