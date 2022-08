Aljoša Matko, ki je v sezoni 2019/2020 zablestel v dresu Brava, lani poleti pa iz Maribora prestopil v Hammarby, na Švedskem ne dobi prave priložnosti. Doslej je nastopil na 13 tekmah in dosegel dva gola. Dvaindvajsetletnik je bil del minule sezone tako posojen v ljubljansko Olimpijo, kjer je na 15 tekmah zabil en sam gol.

Kot poroča švedski SportExpressen, pa Matko na posojo nazaj v prvo ligo prihaja tudi na začetku te sezone. Nekdanji vijolični bojevnik pa se ne vrača ne v Maribor ne v Olimpijo ne v Bravo. Zaigral naj bi za NK Celje, ki je v petem krogu dosegel prvo zmago v sezoni. "Veliko namigov je, da bo prestop dokončan že ta konec tedna ali naslednji teden. Če se le ne zgodi kaj nepredvidenega," piše novinar SportExpressena Anel Avdić.

To bi bil že sedmi novinec v Celju to poletje. V knežje mesto so prišli že Nino Kouter, Gregor Bajde, Tomislav Tomić, Mark Zabukovnik, Charles Chukwubuikem Ikwuemesi in najboljši strelec druge lige Tin Matić.

Kovačević iz Hoffenheima v Domžale

Novo okrepitev v napadu so predstavili v NK Domžale. To je Franko Kovačević, hrvaški krilni napadalec, ki je bil nazadnje član nemškega Hoffenheima, pred tem pa tudi Hajduka. S klubom s stadiona ob Kamniški Bistrici je sklenil triletno pogodbo. "Počutim se odlično! S trenerji in igralci sem se že spoznal, odlično so me sprejeli. Rad bi se zahvalil Senijadu Ibričiću, ki mi je predstavil projekt in delovanje kluba. Hitro sem sprejel odločitev za prihod v Slovenijo, zdaj pa je na meni, da čim hitreje osvojim zahteve trenerskega štaba in ekipe," je povedal v prvi izjavi. Nosil bo dres s številko 9.