Vesela novica za Inter, Man Utd ostaja brez najbolje plačanega igralca

Enaintridesetletni Čilenec v tej sezoni kot posojen nogometaš igra za Inter, za katerega je na 30 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel štiri zadetke in prispeval še deset podaj.

"Lahko potrdim, da bo Sanchez v četrtek uradno igralec Interja," je za BT Sport po povratni tekmi osmine finala evropske lige proti Lasku iz Linza dejal Ole Gunnar Solskjaer.

"Alexis se je pri Interju dobro znašel, je odličen nogometaš in seveda mu želimo le najbolje," je dodal Norvežan na klopi rdečih vragov, ki so s skupnim izidom 7:1 izločili avstrijskega predstavnika in se uvrstili v četrtfinale evropske lige.

Conte: Odlično za klub

Samir Handanović, ki se je izkazal na tekmi osmine finala proti Getafeju v Gelsenkirchnu, si je s Sanchezom pred leti delil slačilnico že pri Udineseju. Foto: Reuters Prihod Sancheza je potrdil tudi trener Interja Antonio Conte. Ta je po obračunu z Getafejem, ki ga je njegovo moštvo dobilo z 2:0, pohvalil Sancheza, čeprav je Čilenec zaradi poškodbe moral izpustiti dva meseca v sezoni 2019/20.

"Menim, da je prihod Alexisa Sancheza odličen za klub. Sploh pod pogoji, pod katerimi nam ga je uspelo dobiti," je dejal Conte za Sky Sports po napredovanju med najboljših osem v evropski ligi.

Čilenec je po besedah izvršnega direktorja Interja Giuseppeja Marrote pri črno-modrih podpisal triletno pogodbo. Z Unitedom je imel sicer pogodbo sklenjeno do konca sezone 2021/22, a so jo sporazumno prekinili.

Sanchez je bil pri rdečih vragih najbolje plačani nogometaš. V klub je prišel januarja 2018 za 34 milijonov evrov, odigral pa je 45 tekem in dosegel pet zadetkov.