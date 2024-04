Albert Riera se je v Franciji zapletel v incident, navijači napovedali bojkot

Olimpijo je popeljal do dvojne krone, Celje pa po polovici jesenskega dela do prvega mesta. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nekdanji zvezdnik španskega nogometa Albert Riera je kot trener v Sloveniji pustil ogromen pečat. V prejšnji sezoni je Olimpijo popeljal do dvojne krone in se naposlušal pohval, zlasti s strani nogometašev v zeleno-belem, s katerimi je stkal posebno vez. Z vodstvom zmajev se ni dogovoril o podaljšanju pogodbe, a je ostal na sončni strani Alp. Lani poleti je prevzel Celjane, ponovil vajo in grofe zasidral na vodilnem položaju. Ustvaril je zelo kakovosten temelj za osvojitev naslova, s katerim se spogleduje njegov naslednik Damir Krznar.

Ker pa je Španec sredi jesenskega dela prejel ponudbo iz Francije, kamor ga je k sodelovanju povabil njegov nekdanji delodajalec Bordeaux, se je nato Riera poslovil od 1. SNL. Zapustil je okolje, kjer je bil vajen nizanja zmag in osvajanja najvišjih mest. Posvetil se je reševanju slovitega francoskega kluba, ki je v zadnjih sezonah izgubil stik z elito. Ko je Riera prevzel vodenje Bordeauxa, je bil klub v drugi ligi šele na 14. mestu. Navijači so verjeli, da bo Španec popeljal žirondince višje in se vmešal v boj za napredovanje. Kljub nekaterim rezultatskim prebliskom, pri katerih je aktivno sodeloval tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik, z osmimi zadetki najboljši strelec Bordeauxa v tej sezoni, pa je bilo preveč nihanj, da bi klubu uspel želen skok na lestvici. Ostal je v spodnji polovici razpredelnice.

Žan Vipotnik je z osmimi zadetki prvi strelec Bordeauxa v tej drugoligaški sezoni, a čaka na zadetek že vse od konca februarja. Foto: Girondins de Bordeaux

Do konca je le še pet krogov, Bordeaux pa je na 14. mestu veliko bližje dnu kot pa vrhu, tako da se mu v končnici sezone obeta celo boj za obstanek. To je velik neuspeh za enega največjih francoskih nogometnih klubov, temu primerno je tudi razočaranje navijačev. Nezadovoljen je tudi Riera. Verjel je, da bi bil lahko z Bordeauxom konkurenčnejši, a je na zadnjih sedmih drugoligaških tekmah dočakal le eno zmago.

V soboto ni veliko manjkalo, pa bi bilo lahko razpoloženje v vrstah žirondincev veliko boljše. Bordeaux je na gostovanju pri St. Etiennu vodil z 1:0 vse do sodnikovega podaljška, nato pa je sledil preobrat. Irvin Cadrona je nekdanji klub Roberta Berića popeljal do sladke zmage (2:1). Bordeaux je doživel nov udarec. Žan Vipotnik ni zadel v polno že dva meseca, točk je manj od želenih, za piko na i stresnemu večeru pa je sledil še dogodek, ki je očrnil trenerja gostov.

"Kar se zgodi v Las Vegasu, ostane v Las Vegasu"

Albert Riera, 16-kratni španski reprezentant, je v bogati karieri kot igralec nosil tudi dres Bordeauxa. Foto: Guliverimage Francoski mediji so se razpisali o tem, kako naj bi Riera po pričevanju enega izmed novinarjev beIN Sports po tekmi v tunelu, ki vodi proti slačilnicam, prisolil zaušnico enemu izmed nogometašev St. Etienna. Govorica, video dokaz o tem ne obstaja, je hitro zaokrožila po svetu, o njej so se razpisali tudi angleški mediji, ki še dobro pomnijo Riero, nekdanjega zvezdnika španskega nogometa, saj je na Otoku nosil dres Liverpoola, Manchester Cityja in Watforda. Riera se je tako zapletel v incident.

Njegov klub Bordeaux je zavrnil obtožbe in jih označil za neresnične. V poročilu za javnost je objavil, kako je pred slačilnico po tekmi prišlo do gneče, na katero se je odzval tudi trener Riera, a se ni zgodilo nič takšnega, da bi to sodniki ali pa delegat vnesli v poročilo. "Kar se zgodi na igrišču, ostane na igrišču. Kar se zgodi v Las Vegasu, ostane v Las Vegasu," je ostal skrivnosten 42-letni Španec. V Sloveniji se je tudi nekajkrat zapletel v vroče pogovore po tekmah, nikoli pa se ni omenjal v govoricah o tem, da bi komu izmed tekmecev prisolil zaušnico.

Foto: Girondins de Bordeaux

Bordeaux bo novo pomembno tekmo v drugi francoski ligi odigral v torek. Pomeril se bo s sosedom na lestvici Dunkerquom, na dvoboju pa bo vsaj na začetku dvoboja izostala podpora navijačev. Navijaška skupina Ultramarines Bordeaux 1987 je namreč nezadovoljna z odnosom igralcev in strokovnega vodstva. Očitajo jim, da so pustili na cedilu navijače, in napovedali ukrep. V torek bodo bojkotirali uvodnih 15 minut srečanja, kar je nov udarec za nogometaše Bordeauxa, ki jih od šestega mesta, ta še vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje, loči velikih devet točk.