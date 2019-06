Veselje za Ugando in Nigerijo v deželi faraonov

Patrick Kaddu je Ugando popeljal v vodstvo v 14. minuti, končni izid pa je postavil Emmanuel Okwi v 48. minuti. V skupini B je ena od favoritinj za končno zmago Nigerija v Aleksandriji premagala Burundi z 1:0. Nigerijci so zadeli v 77. minuti, ko je bil uspešen Odion Ighalo.

V tej skupini bo nocoj ob 22. uri po slovenskem času prav tako v Aleksandriji še obračun Gvineje in Madagaskarja.

Gre za že 32. izvedbo prvenstva afriškega pokala narodov, kot je uradno ime tekmovanja, že petič je v v Egiptu po letih 1959, 1974, 1986 in 2006. Naslov prvaka brani Kamerun, ki je pred dvema letoma v Gabonu v finalu z 2:1 ugnal prav Egipčane.

Prvič 24 reprezentanc

Letošnje afriško prvenstvo je prvo v razširjeni verziji, namesto 16 igra 24 ekip.

Naslov prvakov branijo nogometaši Kameruna. Foto: Reuters

V skupini A so gostitelj Egipt, DR Kongo, Uganda in Zimbabve, v skupini B Nigerija, Gvineja, Madagaskar in Burundi, v skupini C Senegal, Alžirija, Kenija in Tanzanija, v skupini D Maroko, Slonokoščena obala, Južnoafriška republika in Namibija, v skupini E Tunizija, Mali, Mavretanija in Angola, v skupini F pa Kamerun, Gana, Benin in Gvineja Bissau.

Najuspešnejša država na afriških prvenstvih je prav Egipt, ki ima sedem naslovov prvaka, zadnjega iz leta 2010. S petimi mu sledi Kamerun, s štirimi Gana, tri ima Nigerija, po dva Slonokoščena obala in DR Kongo, po enega pa Zambija, Tunizija, Sudan, Alžirija, Etiopija, Maroko, JAR in Kongo.

