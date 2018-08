Abramovič najel svetovalce za cenitev Chelseaja

Nedeljska izdaja časnika The Times poroča, da je Ambramovič pripravljen londonski klub prodati za več kot dve milijarde funtov. Zato naj bi najel svetovalce iz investicijske banke Raine Group za pripravo cenitve. Gre za isto svetovalno družbo, ki je leta 2015 posredovali pri prodaji 13-odstotnega deleža Manchester Cityja kitajskim vlagateljem.

Tisti delež je bil vreden 262 milijonov funtov, s čimer je vrednost celotnega Manchester Cityja postavljena na 1,9 milijarde funtov, Ambramovič pa naj bi za lastništvo Chelsea želel še nekoliko več. Če se bi mu takšne želje uresničile, bi šlo za največji prevzem nogometnega kluba v zgodovini, še poroča Sunday Times.

Foto: Reuters

Medtem pa britanska časopisa The Independent and The Mirror v svojih spletnih izdajah navajajo vire blizu kluba, ki zanikajo, da se pripravlja prodaja modrih. Nič se ni spremenilo in klub trenutno ni naprodaj, pišeta časopisa.

Za nakup Chelseaja naj bi se že v začetku leta zanimal najbogatejši Britanec Sir Jim Ratcliffe, in sicer ob prvih medijskih ugibanjih, da se Abramovič želu umakniti iz lastništva. Ohladitev odnosov med Londonom in Moskvo v zadnjih letih so namreč prizadeli tudi njegov status v Veliki Britaniji, tako so mu britanske oblasti letos maja zavrnile podaljšanje vize za bivanje.

Abramovič je klub kupil junija 2003, od takrat pa so modri osvojili po en naslov v ligi prvakov in evropski ligi ter pet državnih naslovov, pet naslovov v pokalu FA in tri naslove v ligaškem pokalu.