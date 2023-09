Norvežan Erling Haaland je z osmimi goli znova prvi strelec premier lige. Foto: Reuters Manchester City je s šestimi zmagami in 18 točkami vodilna ekipa premier lige. Zabila je 16 golov in dobila samo tri. Wolverhampton najdemo v spodnji polovici razpredelnice: na 16. mestu ima štiri točke (ena zmaga, en remi, štirje porazi). V prejšnji sezoni je City oba medsebojna dvoboja dobil s 3:0, lani maja pa celo s 5:1. Wolvesi tega dvoboja niso dobili od decembra 2019.

Poraz proti Newcastlu in izpad iz angleškega ligaškega pokala za trenerja Cityja Pepa Guardiolo ni tolikšna katastrofa, kot to prikazujejo angleški mediji. "To je nogomet. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Dan pozneje smo še bili razočarani, zdaj smo že osredotočeni na naslednjo tekmo," je pred dvobojem z Wolverhamptonom razlagal Guardiolo. "Za nas so vse tekme lahke. Če ne osvojimo premier lige do decembra, bo katastrofa," je bil sarkastičen Guardiola in na tak način zbodel novinarje. "Wolvese zelo spoštujem. Imajo zelo dobre posameznike."

Angleško prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 30. september:

Nedelja, 1. oktober:

Nedelja, 2. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci: 8 – Haaland (Man City)

5 - Son Heung-Min (Tottenham),

4 – Edouard (Crystal Palace), Ferguson (Brighton), Mbeumo (Brentford), Bowen (West Ham), Wilson (Newcastle)

3 – Awoniyi (Nottingham), Hee-Chan Hwang (Wolves), March (Brighton), Wilson (Newcastle), Salah (Liverpool), Mitoma (Brighton), Saka (Arsenal), Nunez (Liverpool), Solanke (Bournemouth), Isak (Newcastle)

