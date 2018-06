Ste opazili, da je Triglav na Google Earthu označen na napačnem mestu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Kako je mogoče, da je Triglav v Google Earthu narisan narobe," se je v enem svojih najnovejših zapisov na blogu spraševal Bojan Ambrožič, znan rekreativni športnik, ultraš in doktorski študent na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Na napako je že večkrat opozoril Google, a ne njihovega odgovora ne popravka še ni dočakal.

Na napačno oznako pozicije vrha Triglava je opozoril Bojan Ambrožič.

Bojan Ambrožič, po izobrazbi magister inženir geologije, trenutno pa asistent na Institutu Jožef Stefan, kjer v okviru Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana pripravlja doktorat, je napako opazil pred približno petimi leti, ko je kot vesten planinec, ki se na turo dobro pripravi, preučeval topografsko karto na virtualnem zemljevidu Google Eearth (Google Zemlja).

Po Bojanovih izkušnjah je večina hribov in gora v Google Earthu v vseh treh dimenzijah prikazanih dokaj realistično, kar pomeni, da je program zelo uporaben za orientacijo ter da je pri najvišjih in najbolj znanih vrhovih dokaj natančen, se pa težava pojavi pri manj znanih vrhovih, kjer so, kot opaža Ambrožič, pozicije vrhov včasih narisane tudi napačno.

Med njimi se je znašla tudi pozicija najvišje slovenske gore, 2.864 metrov visokega Triglava, ki med Slovenci uživa skoraj kultni status.

"Vrtača" namesto Triglava. Vir: https://bojanambrozic.com.

Triglavska severna stena. Vir: https://bojanambrozic.com.

Triglav ni kar en hrib

"Na območju, kjer bi morala stati vršna zgradba Triglava, v Google Earthu zeva velika vrtača. Vrh Triglava je označen sredi stene nad zahodno triglavsko planoto, približno 250 metrov zahodno od prave lokacije vrha gore. Točka, na kateri stoji Aljažev stolp, pa leži namesto na nadmorski višini 2.864 metrov, na višini 2.347 metrov. Odpiram to temo, ker je Triglav naš nacionalni simbol in se mi zdi prav, da je pravilno narisan tudi v virtualnem svetu, saj ga tu vidi še več ljudi kot v živo," je pozval sledilce k javnemu komentiranju.

"Če je lahko vsak 'kucelj' pravilno označen, ne vem, zakaj ne bi bil tudi Triglav. Navsezadnje ni kar en hrib," nam je svojo željo po popravku napake pojasnil Ambrožič, avtor enega najstarejših konstantno osveženih blogov v Sloveniji (2007), ki mu posveča ogromno časa.

Kaj je Google Earth? Google Earth je priljubljen brezplačen program za prikaz Zemeljinega površja. Prvič je izšel že leta 2001, od takrat pa so ga uporabniki prenesli že več milijardkrat. Program prikazuje satelitske slike v različnih merilih, ki so združene v digitalni model celotnega površja Zemlje in nekaterih drugih planetov v Osončju.