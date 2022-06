Letalska policijska enota in kamniški gorski reševalci so včeraj na Skuti reševali dva zaplezana planinca.

Letalska policijska enota je z ekipo za helikoptersko reševanje v gorah včeraj na Skuti rešila dva zaplezana planinca. Gre za tujca, ki sta se utrujena znašla zunaj poti. Aktivirani so bili tudi kamniški gorski reševalci, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

V Policijski upravi Kranj so poleg informacije o včerajšnjem helikopterskem reševanju v gorah javnost, ki se podaja v gore, pozvali k večji samoodgovornosti.

Gore niso samoumevne

"Kaj mislimo s tem? Ko se usedeš v avtomobil, se najprej naučiš pravila in potem postopno učiš voziti. Ko greš na kolo ali motor, tudi najprej osvojiš osnove. Tudi pri adrenalinskih športih so običajno najprej usposabljanja, treningi, pri nekaterih tudi izpiti. Pri gorah, ki so lahko celo bolj nevarne kot vse to, pa osnove večina ljudi običajno začne pridobivati brez vsakršne postopnosti in seznanjanja. To je enako, kot bi kolo začeli voziti brez krmila ali že prvič plezali brez vrvi. To ne gre. Vsak, ki hodi v gore, mora razumeti kompleksnost hribov in jih ne jemati kot samoumevne," so pozvali na policiji in postregli s konkretnim primerom iz prakse.

"Če ponazorimo na lažjem primeru zvina gležnja, na primer na Kriški Gori, ki je nižja in razmeroma hitro dostopna gora. Ob zvinu zaradi bolečine večina obsedi in pokliče na pomoč. To je pravilno. Ob poškodbi se počaka na kraju, na varnem, če je blizu planinska postojanka in če posameznik to zmore, gre seveda lahko tudi do tja in ob klicu javi lokacijo, da se ga ne išče in izgublja časa. Ob klicu se vedno aktivira reševalna ekipa.

Če so pogoji za let helikopterja, bodisi Policije bodisi Slovenske vojske, je ekipa lahko zelo hitro na kraju, če ni pogojev, pa se rešuje peš. In to kljub izjemni pripravljenosti in veliki usposobljenosti reševalcev terja določen čas, vmes pa je poškodovanec običajno nemočen.

Čeprav gre za lažjo poškodbo, so že to lahko za posameznike težke situacije, ker smo ljudje preprosto navajeni, da je vse takoj pri roki. V gorah ni nič pri roki, vse je daleč stran. In dokler ne pride pomoč, si s poškodbo na kraju praktično sam. In samo predstavljamo si lahko, kako je, če gre za težke poškodbe, zlome, hude krvavitve, nezavest, huda bolezenska stanja ... Višje kot gremo, bolj zapletene so intervencije. Svoja zgodba so tudi ferate. Zato ves čas poudarjamo, da je treba gore spoštovati, se prilagajati in se tudi o njih učiti."

Pred vsako turo si zastavimo osnovna vprašanja:

Kam grem?

Ali poznam pot?

Kako sem pripravljen?

Kakšno opremo imam?

Kakšno je vreme?

Kakšna je napoved?

S kom grem?

Če grem sam, kar sicer ni priporočljivo, kdo bo poklical na pomoč, če me do določene ure ne bo nazaj?

Na Policijski upravi Kranj so opozorili tudi na nevarnost, ki jo prinaša trend fotografiranja v lovu za všečki na družbenih omrežjih, na nevarnost nepoznavanja poti in posledično zahajanja s poti, precenjevanje zmožnosti, bolezenska stanja, alkohol ... Tveganje je povečano tudi ob utrujenosti, neustrezni opremi in podobnem.