Če ne ukrepamo, lahko obmirujemo za ves teden

Kako hitro se lahko tekaški trening spremeni v mučenje, je odvisno od tega, kako smo pripravljeni in kakšna je naša obutev. Žulji so nadloga, ki je že vsakemu tekaču prekrižala načrte in povzročila bolečine, zaradi katerih je moral opustiti dejavnost.

Žulji so izjemno pogosta težava, ki ji ne uide prav nihče. Ker smo tik pred največjim tekaškim dogodkom, Volkswagen 24. Ljubljanskim maratonom, se moramo zelo potruditi, da bomo preprečili vsako najmanjšo možnost nastanka žulja. Ne smemo si dovoliti, da bi se zaradi žuljev odpovedali težko pričakovani tekmi.

Ne čakajmo na … žulj

Prvi znak, da se dogaja nekaj neprijetnega, je skeleč občutek na mestu trenja stopala s čevljem. Žarišče nastanka žulja je veliko lažje oskrbeti kot popolnoma razvit žulj, zato nikar ne ignorirajmo tega pomembnega sporočila. Če ta žarišča spregledamo, se bo žulj nedvomno razvil v vsej svoji boleči veličini.

Žarišče prepoznamo po rdeči vneti koži na točki, kjer prihaja do draženja. Ko se pojavi ta prvi opozorilni znak, moramo izkoristiti okno priložnosti in preprečiti nadaljnjo škodo. Ustavimo se in uredimo zadevo. Hiter ukrep lahko prepreči nastanek žulja, saj po navadi traja en teden, da se žulj pozdravi.

Zunanja plast kože, imenovana povrhnjica, se namreč loči od spodnjih plasti, vmesni prostor pa napolni tekočina. Privzdignjena zunanja plast kože tudi zapre rano pred morebitnimi povzročitelji okužbe. Tako žulj oziroma tkivna tekočina pod kožo ščiti rano in preprečuje nadaljnji pritisk ali trenje.

Najboljši način za oskrbo žulja je, da ga pustimo nepoškodovanega in nanj nanesemo poseben obliž za žulje, kot je obliž za žulje Hansaplast SOS s hidrokoloidno tehnologijo.

Idealno gojišče bakterij

Kako se bomo lotili žulja, je odvisno od tega, kakšen delež površine žulja je nepoškodovan. Zgornja plast mehurja je kot nekakšna "streha žulja". Lahko je nepoškodovana, samo malo raztrgana ali popolnoma poškodovana oziroma je ni več.

Zaradi poškodbe na vrhnji plasti kože lahko prej pride do infekcij, saj so stopala po navadi vsaj malce vlažna in topla, kar je idealno okolje za razvoj mikroorganizmov. Za žulj moramo poskrbeti tudi zato, da do tega ne pride, da zmanjšamo bolečino in pospešimo celjenje rane.

Hidrokoloidna tehnologija v Hansaplastovi liniji obližev za žulje, ki so na voljo v dveh velikostih, takoj ublaži neugodje in pospeši celjenje žuljev. Obliž zaščiti kožo pred pritiskom, prepreči dodatno trenje in ščiti kožo pred umazanijo in bakterijami, ki bi sicer lahko prodrle v rano. Obliži za žulje Hansaplast SOS vpijejo tekočino žulja in ustvarijo optimalno vlažno okolje za celjenje rane. Tako se rana hitreje zaceli in koža obnovi.

Pravilna oskrba žuljev:

Tudi najmanjši žulj lahko zelo boli in onemogoči popoln užitek v gibanju.

Ne prebadajte žulja in ne odstranjujte zunanjih plasti kože, saj to lahko povzroči okužbo.

Žulje je treba razkužiti.

Poskrbite, da je vaša koža čista in suha, preden nanjo prilepite obliž za žulje.

Obliž prilepite tako, da ni naguban, in ga čvrsto pritisnite.

Ne menjajte obliža, dokler se ne odlepi.

Nežen ukrep, ki preprečuje bolečino in vnetja

Nepoškodovani žulji lahko počijo, ko spet obujemo čevlje, zato jih moramo nežno prelepiti z oblazinjenim obližem. S tem zmanjšamo možnost raztrganja žulja. Uporabimo obliže, ki oblazinijo prizadeto območje in ga zaščitijo pred nadaljnjim drgnjenjem in pritiskom, pri tem pa takoj zaustavijo bolečino. Poleg tega tudi onemogočijo, da bi v žulj zašla umazanija ali da bi prišlo do okužbe, zato je celjenje hitrejše. Hansaplastovi obliži za žulje so odličen pripomoček za žulje na stopalih, zaradi katerega se boste lahko v nekaj minutah vrnili k teku, nakupovanju ali drugim aktivnostim.

Hansaplastovi obliži za žulje so na voljo v različnih velikostih in so zasnovani tako, da takoj ublažijo bolečino zaradi žuljev ali boleča mesta na stopalih, ki jih povzroča drgnjenje ali pritisk zaradi slabo prilegajočih se čevljev. Hansaplastova tehnologija lepljenja zagotavlja, da obliž ostane na mestu več kot 48 ur. Hansaplastovi obliži za žulje so vodoodbojni.

Žulje na stopalih lahko povzroči neudobna ali neprilegajoča se obutev, ki jo nosimo samo nekaj ur, ali neobičajen pritisk na stopala.

Ko se odpravite na tek, sprehod, po nakupih ali na ples, naj bo mala modra škatlica obližev za žulje Hansaplast vedno z vami.