Pomočnik za visoko učinkovitost

Vsak novi par čevljev v omari obeta nove poti, nova poznanstva in nove izkušnje, ne glede na to, ali gre za nove balerinke, pohodne čevlje, škornje, sandale, salonarje, gležnjarje ali tekaške čevlje.

Največja tekaška prireditev pri nas, Volkswagen 24. Ljubljanski maraton, je tik pred vrati, zato so naše priprave v polnem teku. Poleg tega, da pilimo formo, je med tekači mnogo takšnih, ki si pred tako pomembnim dogodkom radi omislimo tudi nove tekaške čevlje. Vsi si želimo doseči najboljši rezultat in čim hitreje priti na cilj. Pri tem upamo prav na svoje najnovejše tekaške copate, ki nas čakajo v omari – so lahki kot peresce in udobni kot blazina. Komaj čakamo, da se odpravimo na trening. Prvi koraki stečejo kot po maslu. Zadovoljni smo z obutvijo, ki nam daje dober odriv in stabilen korak.

A po desetih minutah zadovoljnega teka, ko smo že popolnoma padli v tekaški ritem, začutimo neprijetno drgnjenje, in od tega trenutka dalje je vsak naslednji korak ena sama pekoča bolečina. Kljub težavam pretečemo načrtovano dolžino, a moramo naslednji dan nameniti oskrbi žuljev, saj tudi najmanjši žulj lahko zelo boli in onemogoči popoln užitek v gibanju. Prvo pravilo, ko nastane žulj, je, da takoj prenehamo aktivnost, ki ga je povzročila.

Čeprav je težko razumeti, da ima žulj kakršnokoli koristno nalogo, se moramo sprijazniti – žulj oziroma tkivna tekočina pod kožo ščiti rano in preprečuje nadaljnji pritisk ali trenje. Žulj je območje privzdignjene kože, pod katero je vodena tekočina. Zaradi trenja se namreč zunanja plast kože, imenovana povrhnjica, loči od spodnjih plasti, vmesni prostor pa napolni tekočina. Privzdignjena zunanja plast kože tudi zapre rano pred morebitnimi povzročitelji okužbe.

Ne prebadajte žulja in ne odstranjujte zunanjih plasti kože, saj to lahko povzroči okužbo.

Glavni povzročitelj žuljev so skoraj vedno čevlji. Dobimo jih, ker med prsti, petami ali robom podplata ter čevljem prihaja do trenja.

Stopala se med seboj razlikujejo, zato ni univerzalnega čevlja, ki bi ustrezal vsakemu posamezniku. Če se res želimo izogniti žuljem, moramo skrbno izbrati pravi model in velikost čevlja. Prvi daljši sprehod ali tek z novimi čevlji se velikokrat konča z ožuljenimi stopali, saj novi čevlji povzročajo trenja na drugih površinah kot stari čevlji. K sreči se nekateri čevlji z uporabo prilagodijo obliki stopala, tako da praviloma pozneje nimamo več teh težav. Začnimo počasi, tudi če nosimo vedno isto znamko in model čevlja.

Tudi čevlji, ki so v sprednjem delu preozki, so pogost vzrok za nastajanje žuljev. Zato vedno izberemo čevlje, ki imajo spredaj dovolj prostora za premikanje prstov. Po drugi strani pa stopala v prevelikih čevljih preveč drsijo naprej in nazaj, kar spet vodi v žuljenje. Če so čevlji preveliki, izberimo debelejše nogavice ali podprimo stopalo z notranjim vložkom.

Pri nakupu preverimo, da notranjost obuvala nima ostrih robov oziroma šivov, ki bi nas ovirali pri gibanju. Vsaka nepravilnost v čevlju povzroča žuljenje. Grobo notranjost lahko ublažimo z vložki.

Čevlje kupujmo popoldan ali proti večeru, ko so stopala malce večja. In če za konec tedna načrtujemo ogled mestnih znamenitosti ali nakupovanje? Poskrbimo, da so čevlji uhojeni. Pred tem jih moramo že nekajkrat nositi.

Odločilnega pomena je tudi izbira pravih nogavic, če želimo preprečiti žulje, ki nastanejo zaradi drgnjenja. Za fitnes so idealne brezšivne nogavice z ojačanimi petami in prsti.

Mokri čevlji, škornji ali nogavice povzročijo žulje veliko hitreje kot suhi, zato naj stopala ostajajo kar se da suha. Če se vreme zaroti proti nam in tega preprosto ni mogoče preprečiti, ukrepajmo preventivno. Zaščitimo mesta, kjer obutev pritiska na stopalo, da preprečimo nastanek žuljev.

Na srečo se nam zaradi žuljev ni treba odpovedati priljubljeni dejavnosti in se lahko še naprej zavzeto pripravljamo na veliki maraton. Za dolg sprehod, tek ali zabaven dan v mestu se moramo dobro pripraviti.

Pripravljeni na teren

Hansaplast obliži za žulje so na voljo v različnih velikostih in so zasnovani tako, da takoj ublažijo bolečino zaradi žuljev ali boleča mesta na stopalih, ki jih povzroča drgnjenje ali pritisk zaradi slabo prilegajočih se čevljev. Oblazinijo prizadeto območje in ga zaščitijo pred nadaljnjim drgnjenjem in pritiskom, pri tem pa takoj zaustavijo bolečino. Poleg tega tudi onemogočijo, da bi v žulj zašla umazanija ali da bi prišlo do okužbe, zato je celjenje hitrejše. Odličen pripomoček za žulje na stopalih, zaradi katerega se boste lahko v nekaj minutah vrnili k teku, nakupovanju ali drugim aktivnostim.

Hansaplastova tehnologija lepljenja zagotavlja, da obliž ostane na mestu več kot 48 ur. Hansaplast obliži za žulje so vodoodbojni.

Hidrokoloidna tehnologija v Hansaplastovi liniji obližev za žulje, ki so na voljo v dveh velikostih, takoj ublaži neugodje in pospeši celjenje žuljev. Obliž zaščiti kožo pred pritiskom, prepreči dodatno trenje in ščiti kožo pred umazanijo in bakterijami, ki bi sicer lahko prodrle v rano.

Hansaplast SOS obliži za žulje vpijejo tekočino žulja in ustvarijo optimalno vlažno okolje za celjenje rane. Tako se rana hitreje zaceli in koža obnovi.

Ko se odpravite na tek, sprehod, po nakupih ali na ples, naj bo mala modra škatlica Hansaplast obližev za žulje vedno z vami. Oskrba žuljev na poti je z njimi preprosta in brez stresa, tako da lahko kar najbolje uživate v svoji najljubši aktivnosti.