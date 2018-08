Zloglasni Grk stopil korak nazaj

Dimitris Giannakopoulos je sin Pavlosa in nečak Thanasisa, ki sta bila do leta na čelu Panathinaikosa in se pod taktirko Željka Obradovića veselila petih naslovov v Evroligi, skupno pa jih ima grški klub šest.

In Dimitris se je zlasti v zadnji sezoni znašel pod veliko kritiko. Evroligo je večkrat primerjal z mafijo, glavnega moža Jordija Beromeua pa z botrom. Ker je imel predolg jezik, so ga večkrat tudi kaznovali, a se ni zmenil na znesek. Dobil je tudi prepoved ogleda tekem v Evroligi, a ga tudi to ni zaustavilo, da ne bi stopil v dvorano. V zadnji sezoni je moral tako plačati 420 tisoč evrov kazni.

Maja je nato deset največjih klubov v skupnem pismu zapisalo, da je Giannakopoulosovo vedenje v popolnem nasprotju z etičnimi načeli in športnimi vrednotami. Vztrajali so, da takšna oseba ne more biti vključena v Evroligo.

Zdaj se je Dimitris spet oglasil, vendar v bolj spravljivem tonu. "Vodstvo Panathinaikosa in jaz verjamemo, da v zadnjih sezonah nismo bili tretirani v dobri in pošteni maniri. Verjamemo, da se bo to prenehalo. Zaradi naših dejanj so sledile reakcije. Za vsa dejanja bi se radi vsem članom košarkarske skupnosti, ki so se čutili prizadete, opravičili. Panathinaikos in Evroliga bosta nadaljevala skupaj v dobro košarke in njenih deležnikov.