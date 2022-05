Na prvi tekmi polfinala lige ABA so košarkarji Crvene zvezde upravičili vlogo favorita in Cedevito Olimpijo premagali z 92:83. Trener Jurica Golemac je priznal, da niso odigrali dobre tekme, zato bo moral biti pristop na ponedeljkovi domači tekmi drugačen, če se bodo želeli vrniti v Beograd, kjer del navijačev rdeče-belih ni bil prizanesljiv do Alena Omića.

Evroligaška zasedba Crvene zvezde je pokazala kakovost proti Cedeviti Olimpiji in vknjižila prvo zmago v seriji na dve dobljeni tekmi polfinala lige ABA.

Ljubljančani so do polčasa še držali stik z Beograjčani, nato pa so zadnji pobegnili in držali prednost vse do konca. V razprodani dvorani Aleksandra Nikolića so pred svojimi navijači uspešno nadzorovali potek dogodkov na parketu in si pridobili zaključno žogico. Del tribune pa je poskrbel za sramotno potezo, ko so se gledalci znesli nad centrom Cedevite Olimpije Alenom Omićem.

V Stožicah iskati pot do Beograda

Leta 2018 je nekdanji slovenski reprezentant igral za srbski klub, z njim osvojil naslov tamkajšnjega prvaka in bil tudi MVP finala, a mu nekaj navijačev ni namenilo lepe dobrodošlice. Z neprimerno pesmijo se ni strinjal niti trener Crvene zvezde Dejan Radonjić, kar je dal jasno vedeti. Odzval se je z gesto, z njim je potegnil še dobršen del preostalih navijačev v dvorani in skandiranje sramotne pesmi se je naposled le končalo.

Foto: Sportida

Crvena zvezda je na koncu slavila z 92:83, kar da jasno vedeti, da bodo morali košarkarji Cedevite Olimpije na ponedeljkovi domači tekmi, na kateri lahko pričakujemo dobro zapolnjene ali celo polne tribune dvorane Stožice, pokazati odločnejši obraz v obrambi.

"Nismo odigrali dobre tekme. Nismo bili fizično prisotni. V tretji četrtini smo zgrešili štiri ali pet odprtih metov, tekmeci pa so nam pobegnili. V končnico bi morali priti z manjšim zaostankom, če bi želeli zmagati. Nismo bili pravi. Pred domačimi navijači bomo dali vse od sebe. Želimo se vrniti v Beograd na tretjo tekmo polfinalnega niza," je po porazu dejal Golemac.

"Že pred tekmo smo vedeli, da bomo morali pokazati najboljšo predstavo v tej sezoni, če bomo želeli zmagati. Ni nam uspelo. Zavedati se moramo, da lahko tekme dobivamo z dobro igro v obrambi. Lahko se še bolj borimo in zagotovo se v Stožicah bomo," je jasen Edo Murić.