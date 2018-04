Zakaj Gašper Vidmar ne bi mogel igrati v Južni Koreji?

Foto: Sportida

Kar nekaj slovenskih košarkarjev je v zadnjem desetletju svoje kariere podaljšalo v Aziji in si tako pred obešanjem športnih copat na klin odebelilo denarnice. Kapetan slovenske reprezentance Gašper Vidmar ima seveda še krepko višje tekmovalne cilje. Navsezadnje ga je še pred nekaj meseci v svoje vrste snubil madridski Real. A če bi novega delodajalca že iskal v Aziji, ga zanesljivo ne bi našel v Južni Koreji. Razlog je izjemno zanimiv – je namreč občutno previsok.

Stop za centre nad 200 centimetrov

Korejci bodo namreč skušali dvigniti raven atraktivnosti igre ter okrepiti položaj domačih centrov z višinsko reformo. V prihodnji sezoni bo namreč začelo veljati pravilo, po katerem bosta lahko v posamezni ekipi nastopala dva tuja košarkarja, pri čemer prvi ne bo smel biti višji od 200 centimetrov, drugi pa ne višji od 186 centimetrov. S podobnimi pravili so sicer Korejci tujce omejevali že v zadnjih dveh desetletjih, ko so večkrat spreminjali dovoljeno mejo.

Dodatna omejitev

Korejska novost bo iz lige "pregnala" prva zvezdnika Davida Simona in Roda Bensona. Prvi je namreč visok 213 centimetrov, drugi pa je še štiri centimetre višji ali, če prevedemo v korejščino – preveč. A to ni edina omejitev, ki spodbuja igranje domačih košarkarjev. Oba tujca sta namreč lahko hkrati v peterki le v prvi in zadnji četrtini. V drugi in tretji pa morajo biti v igri hkrati štirje korejski igralci.